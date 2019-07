Per la collezione Autunno Inverno 2019, Benetton lancia la collezione “Logo” che omaggia il suo iconico graphic sign del punto maglia a forma di polpo stilizzato



No logo? No grazie: almeno secondo le principali tendenze moda del momento e secondo Benetton.

Il brand ha infatti appena lanciato una linea di capi “Logo” per la collezione FW2019: una capsule collection composta di maglie, felpe, piumini, tute da ginnastica e giacche antivento decorate con il mitico “folpetto” (che significa “polipetto” in dialetto veneziano).

Si tratta dell’iconico graphic sign del punto maglia a forma di polipo stilizzato, nato per la prima volta nel 1971 e diventato la "firma" di Benetton.









Dagli anni Settanta a oggi il “punto maglia” Benetton ne ha fatta parecchia di strada, tanto da essere diventato riconoscibile al primo sguardo a ogni latitudine.



Per renderlo protagonista della collezione Autunno Inverno 2019, il “folpetto” è stato "rivitalizzato" nella grafica con una nuova energia: colorato, ingigantito, spezzettato e moltiplicato, rende attuali e alla moda i capi su cui spicca a testa alta.

Accompagnato dalla scritta Benetton con il font originale, diventa uno dei simboli della prossima stagione.

Lo avvisterete su piumini cropped, su felpe dal taglio urban, su joggers e jumpers lavorati a punto maglia così come su t-shirt, maxi shopper e gonne a pieghe.



Le varianti sul tema sono tantissime e si adattano a ogni mood: piccolo come una fantasia cravatta o grandissimo come un marchio XL, si sfoggia in ogni occasione e "salsa".



Simbolo di un brand che da sempre ha fatto scuola in fatto di creatività, diventa motivo di orgoglio. Anche nazionale.





La collezione “Logo” di Benetton per l’Autunno Inverno 2019 Maglione della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Giacca della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Retro della giacca piumino con il logo del "folpetto" della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Giacca jeans della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Piumino cropped della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Piumino cropped della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

T-shirt della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Felpa della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Abito felpa della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Felpa della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Joggers della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Maglietta a maniche lunghe della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Felpa con cappuccio della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Felpa con cappuccio della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Maglione della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.

Maglietta della collezione “Logo” di Benetton per l'Autunno Inverno 2019.



fullscreen ...