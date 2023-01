Un weekend sulla neve per celebrare la capsule collection Curling creata da Rhuigi Villaseñor, Direttore Creativo di Bally

(Cindy Bruna e Tina Kunakey al club Dracula a St. Moritz in Bally)



Sulla neve di St. Moritz si incontrano l’heritage di Bally e il vibe di Los Angeles di Rhuigi Villaseñor. Il nuovo Direttore Creativo del brand svizzero, che ha debuttato con la sua prima convincente collezione a settembre a Milano, è riuscito in un’impresa che a molti sembrava impossibile: unire l’immaginario di Bally fatto di montagne e lunghi weekend invernali con il sole e la sensualità californiana. Il tutto proposto nella confezione più lussuosa che ci sia.

Queste ispirazioni hanno trovato perfetta espressione nell’evento organizzato nella città che più le rappresenta, St. Moritz, dove il brand ha ospitato amici e amiche come Tina Kunakey e Cindy Bruna e le influencer Mara Lafontan, Alex Rivière, e Chloe Lecareux, tutte vestite con gli abiti della prima collezione disegnata da Villaseñor. Sensualissimi, con cut-out a dir poco rivelatori e dalle linee minimali, look ideali per la cena al club Dracula, una location dove non è permesso scattare foto e in cui tutto (o quasi) è concesso, locale aperto negli anni 70 da Gunter Sachs, fotografo che ha creato un’iconica campagna per Bally nel 1977.



Chloe Lecareux e Alex Rivière al club Dracula a St. Moritz in Bally



Il giorno seguente, dopo un pranzo dalla vista mozzafiato al ristorante Paradiso, il brand ha invitato gli ospiti e tutta la città a un cocktail nel negozio su due piani di St. Moritz, allietando la serata con la musica delle dj Demetra e Bianca.

Il piano terra è stato dedicato completamente alla capsule collection Curling, con i suoi cappelli da cowgirl (e cowboy, la capsule è unisex) in shearling, gli stivali imbottiti con suola in gomma e decori western, i leggings e le felpe in morbido e prezioso cashmere.





Mara Lafontan, Cindy Bruna e Rhuigi Villaseñor allo store Bally a St.Moritz

Le dj Demetra e Bianca suonano al cocktail di Bally a St.Moritz





A breve la collezione primavera-estate di Bally sarà disponibile nei negozi, ma prima ancora, a fine febbraio, avremo la possibilità di vedere nuovamente le creazioni di Rhuigi Villaseñor sulla passerella a Milano e siamo sinceramente molto curiosi di vedere cosa il giovane designer ha in serbo per noi.