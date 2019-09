Per tornare alla routine sportiva servono capi come quelli di Oysho_Sport

Che si pratichi running, yoga, pilates, boxe o tennis, Oysho_Sport è la collezione varia e di qualità per allenarsi nel massimo comfort, non dimenticando però anche il look.

Dai leggins compressivi con vita a doppio strato in tessuto modellante o quelli con protezione solare UPF 50+, dai reggiseni che sostengono il seno durante l'attività alle tute con dettagli sartoriali: tutti i capi si contraddistinguono per le loro caratteristiche tecniche, rendendoli così adatti a praticare qualsiasi sport. Non mancano poi i parka oversize resistenti all'acqua e le sneakers da running che ammortizzano i movimenti durante la corsa.

Se poi avete voglia di rimettervi in forma potete farlo con il programma TRAIN WITH US di Oysho_Sport, che tocca diverse città nel mondo, comprese Milano, Roma e Parigi, e si basa su un allenamento gratuito proposto settimanalmente da trainer locali, che comprende running, yoga e fitness. A Milano ad esempio Oysho vi aspetta nel suo flagship store in San Babila per le lezioni di active yoga, come Roma nella Galleria Alberto Sordi. Chi ha voglia di correre in compagnia poi non può perdersi il Run Club ai Giardini Indro Montanelli.

Non solo, Oysho_Sport collabora con molte palestre per offrire sessioni di diverse discipline come boxe, cycling, yoga o allenamento funzionale.

Scoprite tutti gli appuntamenti gratuiti di Oysho_Sport