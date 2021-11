Attività social, affissioni e anche un open day per reclutare il team che lavorerà nel primo A|X Armani Exchange a Milano. Che si rispecchi appieno nei valori del brand

Aperto a tutti, inclusivo, innovativo: I Need You - Voglio te - è il nuovo modo di fare recruiting di A|X Armani Exchange

Il progetto di selezione nasce in vista dell’apertura, a febbraio 2022, del primo punto vendita A|X Armani Exchange a Milano. E non si baserà sui soliti colloqui.

Al centro della campagna di reclutamento, un’attività social (in programma dal 15 al 20 novembre) e offline (affissioni dal 20 novembre fino al 3 dicembre), attraverso cui A|X punta a dialogare con la città, invitando chiunque lo voglia a partecipare all’open day che si svolgerà venerdì 10 dicembre, presso l’Armani/Teatro, in via Bergognone 59.

Sarà quella l’occasione per riunire una comunità che si rispecchia nei valori di A|X: un momento per incontrare nuovi amici, condividere e connettersi, indipendentemente dall’esito della selezione.

La campagna, fotografata da Alex Nawrocky, si presenta come un mosaico di tipi fisici e atteggiamenti - spontanei, freschi, ironici, seri o irriverenti - in cui ognuno può identificarsi. Lo spirito inclusivo e metropolitano anima tutte le attività del marchio con un messaggio chiaro: A|X è uno spazio mentale e materiale in cui essere sé stessi.