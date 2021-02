Aurora indossa con stile, spontaneità e naturalezza i #GIOIELLIDAVIVERE di Morellato in tutti i suoi "life moments".

24 anni, conduttrice televisiva e radiofonica, è tra i personaggi più amati dal pubblico dei social network. Per la sua carica ed energia, la spontaneità e la simpatia con cui si racconta ai suoi follower, Aurora Ramazzotti è stata scelta per essere la nuova global ambassador di Morellato.



Sono i “life moments”, i momenti preziosi della sua quotidianità e come lei li vive e li racconta il focus della campagna.

La sua vita piena di passioni e di interessi, l’amore per la famiglia e per il suo compagno. E ancora, l’affetto del suo gatto, la passione per il canto, il fitness e uno stile di vita sano.

Questi momenti di vita vera sono raccontati attraverso storie, immagini e video che trasmettono familiarità ed empatia, così che diventa immediato per il pubblico interagire con lei in uno scambio di consigli e riflessioni.

Frame del suo quotidiano ritraggono Aurora nella nuova campagna pubblicitaria di Morellato. Dall’intimità del risveglio all’ora di yoga, dalla pausa musicale con l’inseparabile chitarra alla scelta dell’abito per una serata, fino al momento in cui si riprende con lo smartphone per girare uno dei suoi seguitissimi video.



Ironia, freschezza, glamour e simpatia esplodono attraverso attimi ritratti con effetti e immagini dinamiche che riportano al mondo social, con un linguaggio vario e pop.

Ad accompagnare i gesti di Aurora, i gioielli della nuova collezione Abbraccio di Morellato, interpretati con la naturalezza e la freschezza dei suoi 24 anni.

Pendenti T-Bar e ciondoli a forma di cuore o di lucchetto arricchiscono orecchini, anelli e catene di diverse forme e lunghezze, indossati con accostamenti e mix divertenti. Super cool la finitura gold, per brillare in ogni attimo della giornata.

I #GIOIELLIDAVIVERE accompagnano le donne che amano indossarli per celebrare se stesse e la gioia di vivere, per rendere ancora più prezioso ogni istante della propria vita. Che preziosa lo è già.

Morellato parla a loro da sempre, prima con Michelle Hunziker, iconico volto del brand, oggi con sua figlia Aurora.

Nuovi i mezzi per comunicare, identici i valori che mamma e figlia condividono con il pubblico attraverso la loro solarità e il sorriso contagioso. Morellato unisce, attraverso un filo immaginario, le diverse generazioni in un dialogo continuo con tutte le donne, che interpretano ciascuna con il proprio stile la femminilità e l’eleganza del brand.