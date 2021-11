Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana

Ci eravamo lasciate con uno di quegli interrogativi che tengono tutti col fiato sospeso: chi avrebbe sostituito Daniel Lee a Bottega Veneta? La risposta l’abbiamo avuta… e una sana dose di polemiche anche!

Intanto. la mania delle collab di moda ha raggiunto anche Re Giorgio!

E per un veterano della moda che porta alto il vessillo della moda italiana, ecco un esordio insospettabile, che mette in campo un’art-instagrammer tra le più famose per farci vedere le stelle!

Pronte per una nuova corsa sull’ottovolante più glamour che ci sia? Salite a bordo, si parte con le fashion pills di Grazia.it. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e i vent’anni di Etnia Barcellona

(Credits: courtesy of press office)

Di solito ai compleanni i regali si ricevono. E invece Etnia Barcellona, per il suo ventesimo compleanno, il regalo ha deciso di farlo a noi. Con una edizione limitata di modelli che ripercorrono i grandi temi del brand, quelli che in queste due decadi abbiamo imparato ad amare: l’euforia, un certo gusto per la sperimentazione, i riferimenti al mondo dell’arte. Nasce così una collezione di 4 pezzi realizzata in acetato chess e colori pastello che omaggia quattro personalità vulcaniche e indimenticabili: “The Einstein”, “The Kennedy”, “The Kahlo” e “The Kubrick”. #QueenGambit

Fashion Pills: martedì e l’atteso annuncio del nuovo direttore creativo di Bottega Veneta

(Credits: courtesy of press office)

Dopo la rottura tra Daniel Lee e la maison italiana (e parecchi rumors), ecco finalmente la notizia che tutti aspettavano. Il toto-nomi è approdato infine a un “erede” naturale del lavoro di Lee, il parigino Matthieu Blazy, braccio destro di Raf Simons prima e di Phoebe Philo poi, con esperienze da Margiela e un ruolo apicale in Bottega già dal 2020. Insomma, un côté di tutto rispetto, che siamo certi non ci farà rimpiangere l’estro dell’inglese suo predecessore. #ReadyToBet

Fashion Pills: mercoledì e il lancio di Loewe x Net-a-Porter

(Credits: courtesy of press office)

Venticinque pezzi che evidenziano l’importanza dell’artigianalità: con The Crafted Collection il brand spagnolo scrive il primo capitolo della sua inedita collaborazione con il partner retail Net-a-Porter. E per farlo sceglie di prediligere quel gusto cozy che da sempre lo identifica agli occhi dei suoi aficionados: nasce così il “guardaroba invernale definitivo”, con texture ricche e design avvolgenti, lussuosi, che abbracciano il corpo con materiali pregiati come lo shearling e il cachemire, in tonalità neutre e toni caldi. Insomma, Loewe ci suggerisce lo sport migliore da intraprendere con l’inverno alle porte: fare spazio nell’armadio per i nostri nuovi acquisti. #TheMagicOfTidyingUp

Fashion Pills: giovedì e il debutto fashion di Sara Shakeel x Linda Farrow

(Credits: courtesy of press office)

Un rapido scrolling del vostro feed di Instagram ve lo confermerà: fra le art-instagrammer più in voga è sempre lei, Sara Shakeel, a guidare l’avanguardia. Come non innamorarsi dei suoi collage tutti glitter e cristalli, pronti ad accendere di luce le situazioni più insospettabili? Ecco perché non stupisce che Linda Farrow abbia affidato proprio a Shakeel la personalizzazione di una capsule di occhiali pensati per infondere glamour all’holiday season. Due modelli total black e uno confetto, accesi di riflessi sparkling, perfetti per rivelare la diva che giace in ognuna di noi. E che aspetta solo di uscire allo scoperto. #CatchMeIfYouCan

Fashion Pills: venerdì e Armani per 10 Corso Como

(Credits: courtesy of press office)

Da una parte il brand Giorgio Armani, emblema di classe ed eleganza senza tempo, dall'altra 10 Corso Como, il concept store, il primo del genere, fondato a Milano da Carla Sozzani. Dal sodalizio, con solide basi meneghine e respiro internazionale, è nata una collezione di una trentina di pezzi, fra abbigliamento e accessori, tutti giocati intorno a un tema, quello della fluidità. Genderless, eleganti, i capi proposti spaziano dai blazer rigorosi ai trench in pelle in stile Matrix, dai pantaloni a vita alta alle felpe oversize. Inutile sottolineare che saranno in vendita in pochi, selezionatissimi store (oltre che, ça va sans dire, da 10 Corso Como). Che la caccia abbia inizio! #WhereIsMyTrophy?