Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Pane, amore e fashion pills!

Anche questa settimana le pillole di moda preannunciano tempi di grandi cambiamenti e novità con una parola chiave: capsule.

Che siano disegnate dalle celeb o dai talenti emergenti, le collaborazioni sono gli eventi più attesi della moda e non vediamo l’ora di svelarvele tutte.

Siete pronte ad aggiornarvi su fatti, curiosità e news ad alto tasso fashion della settimana appena passata? Iniziamo subito! #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e i coats di Marni in asta da Christie's

(Credits: courtesy of press office)

La casa d’aste più famosa al mondo Christie’s ha organizzato un evento dedicato alla moda dove verranno presentati quattro capi unici della collezione Marni P/E 21, Marnifesto. Si tratta di cappotti in pelle riciclata dagli archivi del marchio e dipinta a mano, pezzi d’arte e da collezione in pieno stile Marni, una delle eccellenze del Made in Italy che tutto il mondo ci invidia. I proventi dalla vendita dei capi “Marnifesto” serviranno a sostenere Alliance of Artists Communities, un'associazione internazionale di residenze d'artista che sostiene artisti di qualsiasi disciplina nello sviluppo di nuove opere creative. L'asta online “The London Edit” si aprirà il 9 giugno fino al 23 e i capi unici si potranno visionare da Christie's a Londra dall'11 al 16 giugno. #Marnifesto





Fashion Pills: martedì e la collezione "Bloom" ecosostenibile di forte_forte

(Credits: courtesy of press office)

Il marchio made in Italy forte_forte ha lanciato un nuovo progetto chiamato "Bloom", una capsule ecosostenibile realizzata attraverso il processo dell'upcycling. Un'iniziativa che dà voce al desiderio di creare capi unici che testimonino il valore del recupero al giorno d'oggi e che rimane fedele allo stile atemporale e boho-chic di forte_forte. La collezione sarà disponibile in esclusiva presso il nuovo concept store di Forte dei Marmi a partire dal 5 giugno. #LetsBloomTheWorld





Fashion Pills: mercoledì e hello "App Armocromia"!

(Credits: courtesy of press office)

Siamo tutte pazze per l’Armocromia, ormai! La disciplina utilizzata per indirizzare nella scelta dei colori per guardaroba e dintorni secondo le caratteristiche cromatiche della persona, ha ormai conquistato anche le più scettiche.

L’Armocromia è uno strumento utile per esaltare il proprio fototipo, valorizzare il nostro aspetto e agevolare uno shopping mirato e consapevole. Per questo quando è stata annunciata l’App Armocromia, un e-shop di moda e make-up filtrati in base a forme e colori dell’utente e curato dalla consulente di immagine e guru indiscussa in materia Rossella Migliaccio, fondatrice di Italian Image Institure, siamo andate in fibrillazione! L'applicazione aiuta a trovare la propria palette, body shape e forma del viso (per chi ancora non le conoscesse) e, una volta scoperte, tuffarsi nello shopping "tailored" sulla piattaforma stessa dove sono presenti i migliori brand. #AppArmocromia

Fashion Pills: giovedì e i gioielli Gucci Link To Love

(Credits: courtesy of press office)

La creatività di Gucci non si ferma mai ed ecco svelata una nuova ed esclusiva collezione di gioielli, Gucci Link to Love. Questa edizione senza tempo è 100% genderless ed è pensata per essere regalata, celebrando la natura eterna dell’amore. La collezione è realizzata in tre tonalità di oro − giallo, bianco e rosa − e comprende anelli, bracciali, collane e vari tipi di orecchini dal design ottagonale che evoca il numero 8, simbolo dell’infinito. #GucciLinkTolove





Fashion Pills: venerdì e la collezione K-Way by Maria Carla Boscono

(Credits: courtesy of press office)

La top model italiana Mariacarla Boscono, dopo 25 anni nel fashion system, presenta la sua prima collezione nei panni di designer in esclusiva per K-Way. La capsule, che è stata interamente pensata e disegnata da Mariacarla, è ispirata al viaggio e all'attività all'aperto a contatto con la natura. Al centro c'è la muta/costume a maniche lunghe con zip, che la Boscono indossa in più scatti della campagna di lancio di cui è stata anche creative director. Non poteva mancare poi l'iconica giacca a vento K-Way, stampata in un motivo a fiori disegnato dalla modella stessa. K-Way by Mariacarla Boscono sarà disponibile dal 10 giugno nei negozi monobrand e online. #SpiritoEclettico