Consente di ricevere i capi senza costi di spedizione, di provarli a casa, abbinarli al proprio guardaroba e solo dopo di pagare ciò che si sceglie di tenere. La prima a provare il nuovo servizio Prime Prova prima, paga poi di Amazon Fashion è stata la talent Elisa Maino, che ha già ordinato e provato i capi più adatti al suo stile e alla sua personalità

Un servizio progettato per rendere lo shopping più facile e divertente. Disponibile per tutti i clienti di Amazon Prime. È Prime prova prima, paga poi e già nel nome rivela tutti i vantaggi che offre.

Consente ai clienti di ricevere capi e accessori moda senza costi di spedizione, di provarli a casa e solo dopo pagare quelli che si è scelto di tenere e restituire il resto. Il reso? Anche quello è facile e gratuito grazie all'etichetta prepagata.

In occasione del lancio del servizio, Amazon Fashion ha coinvolto la giovane influencer e Tik Toker Elisa Maino, che ha già fatto il suo primo ordine (di tanti che ne seguiranno) sul sito amazon.it.

Elisa ha scoperto il servizio scegliendo tre outfit da un’ampia selezione disponibile, trovando i capi più adatti al suo stile e alla sua personalità.

Negli scatti la talent indossa due vestiti, un top e uno short di Pinko, abbinati ad una sneaker iconica e versatile di Adidas, scelti tra altri brand conosciuti e amati a livello globale come Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Levi's, Scotch & Soda, Lacoste, Love Moschino, Hugo Boss, New Balance, Puma e molti altri.

«Spesso ordino online vestiti e accessori, ma sono sempre indecisa perché mi piacerebbe avere tutto. Trovo che Prime prova prima, paga poi sia il servizio di cui tutti avevamo bisogno, in quanto ci permette di ordinare alcuni capi e di provarli comodamente a casa così da scegliere lo stile che più ci piace e rappresenta. Vi è mai capitato di avere un impegno last minute, come una festa o un appuntamento di lavoro e non sapere cosa indossare? Con questo nuovo servizio di Amazon Fashion posso facilmente ordinare più prodotti senza alcun costo iniziale e scegliere poi cosa effettivamente tenere e indossare e cosa nel caso rendere», ha commentato Elisa Maino.

I clienti Prime in più paesi, inclusi Spagna, Italia, Portogallo e Francia, potranno ora unirsi a quelli negli Stati Uniti, Giappone, UK e Germania, che hanno già la possibilità di fare shopping con Prime prova prima, paga poi.

La scelta è tra centinaia di migliaia di articoli moda tra abbigliamento, scarpe, borse, orologi e accessori per donna, uomo, bambina e bambino, tutti disponibili con consegne veloci. Sono disponibili anche i brand di Amazon Fashion, piccole imprese e designer emergenti che i clienti possono scoprire.