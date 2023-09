Lo stilista Alessandro Enriquez racconta il mito della Sirena attraverso le creazioni della nuova collezione SS24 e con un inedito fashion film dedicato all’amore.

Dedicata all’amore, ispirata alle creature più magiche e misteriose degli abissi: è la nuova collezione SS24 di Alessandro Enriquez presentata ieri durante la Milano Fashion Week (qui trovate il recap del primo giorno di sfilate).

Reinterpretato secondo la sua visione postmoderna di amore polisensoriale, lo stilista siciliano ha esplorato il mito della Sirena la cui sensualità ha trovato espressione anche in nuovo inedito fashion movie da lui diretto.

A ispirare la collezione SS24, gli elementi del mondo marino. Anemoni che si trasformano in frange. Stelle marine che si tramutano in ricami. Squame della coda delle sirene che diventano un manto di paillettes su minigonne, camicie bowling e pantaloni dal fondo svasato.

Senza dimenticare le speciali stampe legate al mare che includono i disegni di ricci, cavallucci marini e granchi che si affiancano ai pattern con scacchi e righe dal gusto vintage.

La palette della prossima stagione alterna nuance naturali, come il bianco conchiglia, a colori sorprendenti che spaziano dall’azzurro e l’arancio delle albe in Sicilia, dal nero al blu dei fondali marini. Cui si aggiungono più accesi tocchi di verde turchese, rosso e rosa corallo.

I key look della collezione SS24 di Alessandro Enriquez

Tra i pezzi chiave della collezione, kaftani dalle silhouette fluide in cady, ampie gonne a ruota in lino e cotone, chemisier e abiti con dettagli cut-out.

Seguiti da una selezione di felpe oversize e t-shirt rigate e ricamate su cui fanno capolino i nuovi slogan di stagione.

Insieme ai nuovi capi in nappa e camoscio, realizzati con pellami Made in Italy, che fanno parte di una speciale capsule in collaborazione con UNIC Concerie Italiane e Lineapelle.

E l’omaggio all’amore di Alessandro Enriquez continua anche con il nuovo esclusivo fashion movie.

Un film che, con uno sguardo carico di nostalgia e sorpresa, racconta la Sicilia attraverso la danza e i colori delle albe e dei tramonti di Palma di Montechiaro. Proprio il paese natale dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa che con il suo romanzo “La Sirena” ha ispirato l'intera collezione.

Al centro del corto, il sentimento che spinge una sirena danzante ad abbandonare il mare non appena si innamora dell’amore tra due ballerini.

Scoprite di più guardando il fashion movie.

Era una Sirena: il fashion movie di Alessandro Enriquez