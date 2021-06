Un'azione concreta per salvare gli oceani dai rifiuti plastici? Fino all'8 giugno con la Run for The Oceans di adidas x Parley ogni chilometro percorso vale dieci bottiglie che saranno rimosse da spiagge e isole

Anche quest'anno è partita la corsa globale contro l’inquinamento causato dalla plastica. È la Run for The Oceans, promossa da adidas e Parley, che dà ai runner di tutto il mondo la possibilità, fino all’8 giugno, di correre per salvare gli oceani.

Per ogni chilometro percorso e tracciato attraverso l’app adidas Running, adidas x Parley rimuoverà l’equivalente del peso di 10 bottiglie di plastica dalle spiagge, fino a 250.000 chilogrammi.

Con questa iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, adidas fa appello al potere dello sport per innescare un cambiamento positivo.

Dal 2015, adidas ha realizzato oltre 30 milioni di paia di scarpe in Parley Ocean Plastic, un materiale ricavato dai rifiuti raccolti sulle spiagge e nelle zone costiere prima che potessero contaminare gli oceani. Nonostante gli importanti progressi compiuti verso un futuro più sostenibile, la lotta contro l’inquinamento marino da plastica è ancora lunga.

Con Run for the Oceans anche la comunità dei runner può fare la differenza.

Ad oggi, grazie alla run, adidas e Parley hanno riunito oltre tre milioni di runner da ogni parte del globo, totalizzando 25,5 milioni di km e raccogliendo 2,5 milioni di dollari per finanziare le iniziative e i programmi educativi promossi da Parley per contrastare l’inquinamento marino da plastica.

Nel 2019, 92 scuole hanno partecipato al programma: adesso sono hub educativi e punti di intercettazione della plastica per la comunità locale. 70.000 bambini e le loro famiglie hanno preso parte al programma.

Questo in realtà è solo il primo step dell’iniziativa globale. Come annunciato da adidas nell’ambito della strategia “Own the Game” a marzo 2021, Run For The Oceans si svilupperà ulteriormente per creare uno spazio fisico e digitale ancora più condiviso e inclusivo. Entro il 2025, adidas punta a riunire 40 milioni di partecipanti.

Come partecipare alla Run for The Oceans

Per aderire alla Run for the Oceans è sufficiente iscriversi e registrare le sessioni di corsa sull’app adidas Running. Per ogni chilometro percorso, adidas raccoglierà l’equivalente in peso di 10 bottiglie di plastica, fino a un massimo di 250.000 KG. Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, la pagina dedicata è: adidas.com/runfortheoceans.