Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Chiudete gli occhi: se poteste trasportarvi ovunque per ammirare il foliage autunnale, circondati di glamour e joie de vivre, dove sarebbe? Se avete risposto Parigi, benvenuti nel club! Perché è proprio questa la meta scelta da un brand di culto per presentare la sua nuova collezione. Ed è idealmente da qui, dal meglio che offre la stagione, che partono le nostre fashion pills che mescolano moda, espressione artistica e creatività come non mai. Senza dimenticare le collab che renderanno questo rientro dalle ferie decisamente più sopportabile (e cool). #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e la capsule di JW Anderson con Michael Clark

(Credits: courtesy of press office)

Solo uno come JW Anderson poteva immaginare un progetto retrospettivo come grimaldello per mettere a fuoco il futuro: del resto, l’intuizione di partire da un solido terreno già noto per spiccare un volo più in alto, è un metodo di lavoro cui lo stilista irlandese ci ha da tempo abituati. L’ultima prova di questo genere è la collezione realizzata a quattro mani con il ballerino e coreografo britannico Michael Clark, un’icona del mondo della danza. Ma non solo, perché Clark è anche un attivista, che ha sempre usato la propria visibilità per lanciare messaggi ben al di là della propria sfera professionale. Una summa del lavoro dei due creativi è ora condensata in una collezione che ha visto Michael Clark concedere a JW Anderson l'accesso al suo vasto archivio, mentre il brand faceva lo stesso con il proprio. Il risultato è un mix di queste due visioni retrospettive, rifatte e rielaborate in un atto di riduzione, compressione e condensazione. #ElectiveAffinities

Fashion Pills: martedì e Church’s x Miu Miu

(Credits: courtesy of press office)

Da qualche tempo sui social rimbalza una foto di Emma Corrin immortalata a Wimbledon in coordinato bermuda e blazer, completato da scarpe maschili e calze in filo di Scozia: un look così perfettamente riuscito da richiedere un immediato tentativo di replica. Niente paura però, perché siamo arrivati al momento in cui la ricerca della scarpa giusta si trasforma, da motivo di panico, in grande sollievo. Un miracolo che accade grazie alla nuovissima collabo di Miu Miu che, per, l’autunno/inverno 2023, si allea con Church’s per realizzare ben due scarpe salite immediatamente in cima alla nostra wish list, in forza della loro capacità di unire la ricercatezza formale di uno e lo spirito libero dell’altro. Ecco, dunque, i modelli brogue e double monk strap realizzati in pelle spazzolata lucida, nelle classiche tonalità nero e tabacco, ma caratterizzati da una forma più larga e arrotondata rispetto alle originali cui si ispirano, per un gioco di contrasti tra tradizione e modernità che è la vera summa stilistica della moda contemporanea. #MasculineFeminine

Fashion Pills: mercoledì e Golden Goose Dreamed By Sunmi

(Credits: courtesy of press office)

Più che come semplice fashion brand, Golden Goose ha sempre voluto presentarsi come collettore di storie ed esperienze creative. Una mission che viene pienamente realizzata con Haus, piattaforma globale per la cultura e la libera espressione della community del brand. Un luogo che unisce creativi di diverse discipline, identità e background. Per la prima edizione di Haus of Dreamers a Venezia, Golden Goose ha selezionato cinque artisti poliedrici di fama mondiale provenienti da diversi ambiti, chiedendo a ciascuno di reinterpretare con gusto personale le classiche icone veneziane. Per l’occasione, l'artista K-Pop Sunmi ha ideato una serie limitata di maschere veneziane, impreziosite da cristalli Swarovski. Sono questi gli oggetti che ispirano la polo e le sneakers dreamed by Sunmi, caratterizzati da un vintage look rivisitato con stilemi e dettagli cari alla pop star. #SweetDreams

Fashion Pills: giovedì e l’atterraggio su Saturno di Vivienne Westwood e Eastpak

(Credits: courtesy of press office)

Chi segue l'astrologia lo saprà bene, ma consentiteci di fare un piccolo ripasso: il “ritorno di Saturno” si verifica quando il pianeta torna alla stessa longitudine che occupava al momento della nascita di una persona. Si dice che questo spostamento si verifichi solo un numero limitato di volte nel corso della vita e che rappresenti un periodo di cambiamento e trasformazione significativi. Ed è proprio allo scopo di suggerire la necessità di un cambiamento significativo nel modo in cui viene trattato il nostro pianeta che Vivienne Westwood e Eastpak hanno unito le forze per lanciare una collezione di accessori composta da sette modelli unici e funzionali, arricchiti dalla grafica personalizzata Planets, con Saturno in primo piano, sviluppata per la prima volta per la collezione nel 2019 Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Oltre ad unire il design classico e lo spirito Built to Resist di Eastpak con il DNA distintivo del marchio britannico, la collezione privilegia l’uso di materiali innovativi ideali per una durata prolungata nel tempo. #TheresNoPlanetB

Fashion Pills: venerdì e Jimmy Choo goes to Paris

(Credits: courtesy of press office)

Ah Parigi! Anche se rischiamo di cadere nel cliché, dobbiamo ammettere che non ci viene in mente un posto migliore di Parigi per passare l’autunno! E siamo decisamente in buona compagnia visto che anche Jimmy Choo è volato a Parigi per la sua nuova campagna. L'eterna eleganza della città offre il perfetto sfondo glamour alla narrazione della collezione autunnale 2023, con protagoniste la star del K-Pop coreano e ambasciatrice globale del brand Mi-Yeon, membro delle (G)I-DLE, e la modella Rebecca Longendyke. Le immagini mostrano la versatilità degli accessori Jimmy Choo, mentre Mi-Yeon e Rebecca dominano l'obiettivo. Al centro della scena, la linea Diamond, declinata in tracolla e shopper impreziosite dal caratteristico hardware sfaccettato della maison. Mentre la linea Avenue Quad XS viene rivisitata in tartan ricamato a mano con perline. A fianco alle borse, anche i nuovi modelli di calzature Didi e Celestia e la bag bestseller Bon bon bucket, tutte proposte in tartan color pavone e impreziosite da perle. #VilleLumièreTeam