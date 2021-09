La prima Avatar Factory italiana in occasione della Milano Fashion Week offre ai suoi visitatori l'opportunità di realizzare gratuitamente il proprio Avatar 3D fotorealistico. Ecco come, dove e perché è un'occasione da non perdere

Acquistare, anche online, capi di abbigliamento con la certezza della taglia esatta? Monitorare in maniera costante e precisa i propri risultati sportivi e misurare quelli sul corpo? E ancora, ottenere una vera e propria copia in 3D di sé stessi, estremamente fedele e stampabile in 3D? Perché tutto questo sia possibile basta creare un avatar.

Come nuovo strumento tecnologico al servizio della persona e del suo stile, l'avatar ne valorizza l'unicità irripetibile ed è in grado di sostituirne compiutamente la presenza fisica in una ampia gamma di contesti digitali.

L'appuntamento per chi desidera vivere, a costo zero, l'innovativa esperienza di scansione del corpo e di creazione del proprio avatar 3D è fino al 27 settembre nello showroom IGOODI, in via Gaetano Negri 4, in pieno centro a Milano.

In occasione della Milano Fashio Week, infatti, la prima "Avatar Factory" italiana offre a tutti i suoi visitatori la possibilità di creare gratuitamente il proprio clone digitale.

Anche visitando lo showroom di Torino all'interno del Green Pea Building sarà possibile approfittare della stessa offerta.

"Con questa iniziativa intendiamo celebrare il mondo della moda e la tecnologia italiana che da sempre contraddistingue le tendenze di questo mercato. L'idea di creare il proprio avatar è strettamente legata alla digitalizzazione del mondo fashion – sottolinea Billy Berlusconi, CEO di IGOODI – Come ben sappiamo, durante la pandemia gli acquisti online hanno subito un’impennata mai vista prima, complici le restrizioni imposte in tutto il mondo, portando con sé un'altrettanta crescita esponenziale dei resi. L'avatar viene incontro alla possibilità di acquistare online capi di abbigliamento con la certezza della taglia esatta, riducendo in questo modo il problema dei resi e migliorando così l'impatto sul Pianeta. Inoltre, tutti i servizi di made to measure sartoriale o tecnico sportivo potranno essere gestiti interamente da remoto, in un'ottica di maggiore soddisfazione dell'utente. Vogliamo così omaggiare tutti i visitatori della Fashion Week offrendo uno strumento che possa permettere loro di abitare a pieno i nuovi mondi virtuali della moda”.

La piattaforma tecnologica che consente questo risultato è un vero e proprio ecosistema digitale che comprende The Gate, un'innovativa cabina di scansione automatizzata e caratterizzata da una tecnologia tra le più avanzate del settore, che consente di eseguire la scansione completa a 360° della persona in pochi secondi e con la massima precisione. L’utente IGOODI dispone di un'applicazione mobile per la completa gestione dell'avatar e l'accesso al proprio "Smart Body". L'innovativo modello IGOODI vede, a chiusura del cerchio, l'imminente lancio di un marketplace digitale dedicato ai possessori di avatar e aperto a brand e figure professionali interessati a questo nuovo paradigma di offerta.