Gucci presenta ai Musei Capitolini la nuova collezione Cruise 2020 che rende omaggio alla città di Roma e celebra la libertà in tutte le sue forme.



Un viaggio all’interno dei Musei Capitolini, tra i luoghi della romanità, in mezzo a statue e busti degli imperatori: è così che Alessandro Michele ha voluto svelare la nuova collezione Cruise 2020 di Gucci, con uno show che è stato un grande omaggio alla Città Eterna, ma anche un vero e proprio “inno alla libertà”, come lui stesso ha dichiarato.

A sfilare in passerella, completamente al buio e illuminati solo dalle torce e dalle luci degli smarthphone, toghe, tuniche e drappeggi che ricordano le vesti tipiche dell’Impero romano, ma anche capispalla, felpe e t-shirt con slogan femministi che riflettono la visione del direttore creativo che da sempre utilizza i suoi abiti per far veicolare i suoi messaggi di libertà e uguaglianza.





Ad aprire lo show, un look total black, indossato con un copricapo vistoso, guanti di pizzo e borsa multicolor dalle forme geometriche.





A rievocare gli indumenti dell’antica Roma, mantelli, toghe, abiti monospalla, drappeggi e gioielli in formato maxi, come i bracciali e collane oversize, le spille e gli orecchini pendenti.





A catturare l’attenzione, tre capi che omaggiano la donna e celebrano il suo diritto alla libertà di scelta: il blazer viola su cui campeggia la scritta “My body my choice”; la felpa su cui fa capolino la data “22.05.78” che ricorda il giorno in cui è stata promulgata nel nostro paese la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza; e il maxi dress plissettato con il ricamo di un utero fiorito.





La palette spazia dai colori intensi, tipici della stagione autunnale, come il verde, il viola e il bordeaux, a tonalità più delicate, come il lilla e il giallo. Nella collezione si alternano cappotti maschili e tailleur a stampa check, perfetti per il giorno, ad abiti da sera in seta super preziosi, decorati con ricami floreali.





Gli accessori della collezione Cruise 2020 di Gucci





Immancabili gli accessori. Tra i protagonisti della nuova collezione Cruise di Gucci, i cappelli a falda larga, gli occhiali da sole d’ispirazione vintage con montature extra large e le iconiche slipper. E poi ancora le borse a secchiello, i guanti in pelle o pizzo e le grandi borse a mano con il volto di Mickey Mouse.