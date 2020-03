Se vi è sempre sembrato un "azzardo" mixare queste due iconiche stampe, vedrete che il look di Olivia Palermo vi farà ricredere!

Quadretti e pois sono indiscutibilmente tra i pattern più amati di sempre. E si riconfermano entrambi un must per la PE 2020. Perché dunque non "ottimizzare", abbinando queste due stampe per creare un look super chic? Del resto se ha sperimentato questo mix anche un'icona di stile come Olivia Palermo, siamo certamente sulla strada giusta.

L'influencer, a Parigi per le sfilate, ha sfoderato questo outfit raffinatissimo in occasione dello show di Dior. E - inutile dirlo - per noi è stato l'ennesimo colpo di fulmine (sì, con Olivia ci capita spesso, l'avrete notato!). Proviamo a copiarlo insieme?

Indispensabili una camicia a pois e una giacca check print. Il resto della mise è molto basic e sobrio: un paio di bermuda lunghi, da portare con degli stivali alti al ginocchio (i suoi hanno degli inserti a rete ma anche un semplicissimo stivale in pelle andrà bene). E sotto alla camicia, ottima tattica anti-freddo, un lupetto in cashmere sottile.

Per completare il tutto bastano una pochette in pelle burgundy e un paio di occhiali da sole scuri. Più facile del previsto, dai!

Ecco i capi e gli accessori giusti da mettere subito nel carrello degli acquisti!

