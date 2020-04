Un'idea per una mise estiva easy e cool al tempo stesso? L'ispirazione arriva dallo street style: sneakers, abito a righe e giacca in denim. Get the look!

La primavera è ufficialmente sbocciata in tutto il suo splendore e anche se siamo in casa in attesa di tempi migliori, cominciare a pensare ai look che sfoggeremo post quarantena è una distrazione che fa bene all'umore.

La mise rubata allo street style (lei è la blogger tedesca Maria Barteczko) che vi suggeriamo oggi poi è davvero facile facile ma stilosa al punto giusto (volendo la potete indossare anche in casa).

Protagonisti per la perfetta riuscita dell'outfit un paio di sneakers bianche, un maxi dress a righe multicolor per un'esplosione di colore e buonumore e un giubbino in denim. 3 pezzi chiave insomma del guardaroba estivo, che mixati tra loro regalano un effetto fresco e cool.

Completano il tutto una tracolla in pvc, altro trend di stagione, occhiali da vista e bracciali con nappine boho.

Ecco i capi e gli accessori da avere per rubarle l'idea in poche mosse!

Abito lungo a righe ALANUI

Giubbino in denim chiaro H&M

Sneakers bianche ADIDAS ORIGINALS

Tracolla in pvc CHANEL

Occhiali BLUMARINE EYEWEAR

Set di bracciali in cotone DIOR

