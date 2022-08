La splendida Sienna Miller ci conquista anche stavolta con il suo stile fresco e glamour al tempo stesso: get the look!

Dopo un lungo periodo in cui si erano un po' perse le sue tracce, il 2022 è stato decisamente l'anno del ritorno di Sienna Miller.

Fashion icon indiscussa nei primi anni 2000 ci aveva conquistato con i suoi look dal sapore boho-chic e con uno stile disinvolto ma assolutamente impeccabile che ci ha sempre fatto domandare "ma come riesce a essere così favolosa?".



Ebbene, la risposta a questa domanda non l'abbiamo mai trovata. Ma Sienna - come dicevamo - nel frattempo è tornata a far parlare di sé, anche grazie alla mini serie di Netflix "Anatomia di uno scandalo" in cui sfodera una mise più bella dell'altra. E, neanche a dirlo, non è da meno neppure negli scatti di street style che la immortalano nel suo tempo libero, lontano dagli schermi.

Vi avevamo già segnalato il suo outfit cool al Glastonbury, ora la vediamo invece in versione super romantica in pizzo bianco.



Protagonisti del look in questione l'abito in lino bianco impreziosito da ricami in pizzo firmato Polo Ralph Lauren che Sienna abbina con una maxi cintura in pelle nera strizzata in vita, dei sandali pitonati con tacco alto, occhiali da sole tondi e una mini bag. Facile, no? E allora che cosa aspettate a rubarle l'idea? I pezzi da aggiungere subito in wish list sono proprio questi qui, non fateveli scappare!

Abito midi in lino e pizzo POLO RALPH LAUREN

Cintura MIALMA MILANO

Sandali pitonati con tacco GUESS

Occhiali da sole tondi BARNER

Minibag CALICANTO

Orecchini a cerchio BREIL

Bracciale bangle MORELLATO

