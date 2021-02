I pantaloni in similpelle sono un must immancabile del guardaroba femminile. Se anche voi li amate ma non sapete mai come indossarli, eccovi l'outfit perfetto!

I pantaloni in pelle o in similpelle sono nella lista degli acquisti che vorreste fare ma di cui temete di pentirvi per paura di non riuscire a mixarli come si deve nella vita di tutti i giorni? Tranquille, abbiamo per voi l'abbinamento giusto per stemperarli quanto basta e poterli sfoggiare davvero all day long! A suggerircelo la stilosissima influencer danese Jeanette Madsen che, come avrete notato se la seguite su Instagram, difficilmente sbaglia un look!

La bella notizia è che l'outfit che vogliamo rubarle è davvero semplice da replicare: bastano pochi capi ma scelti e abbinati con cura e il gioco è fatto!

Si parte appunto con i pantaloni effetto pelle: scegliete come fa lei un modello dalla vestibilità più morbida e rilassata (gli skinny sono già più difficili da portare con disinvoltura), e abbinateli con pezzi basic come una maglia in cashmere a tinte neutre e un paio di stivaletti neri con tacco midi. Per creare un contrasto cool al posto del classico cappotto nero potete optare per un modello oversize declinato sui caldi toni del marrone. Aggiungete infine una minibag monogram e il look è servito!

Qui sotto trovate tutti i nostri consigli di shopping per non sbagliare.

Pantaloni in similpelle a vita alta ROTATE BIRGER CHRISTENSEN

Credits: rotatebirgerchristensen.com

Maglia in Modal Ultralight con Cashmere INTIMISSIMI

Credits: intimissimi.com

Stivaletti a punta MANGO

Credits: shop.mango.com

Cappotto in lana e cashmere MAX MARA

Credits: it.maxmara.com

Pochette in tela monogram LOUIS VUITTON

Credits: it.louisvuitton.com