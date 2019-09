La nipote di Jean-Paul Belmondo ha uno stile tutto da copiare: a cominciare da questo abbinamento top che vede protagonisti i pantaloni bianchi

All'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia il suo charme e il suo stile, chic e disinvolto al tempo stesso, non sono certo passati inosservati.

Parliamo di Annabelle Belmondo, nipote del celebre attore francese Jean-Paul, che al Lido ha sfoderato un look vincente dietro l'altro.

Sul red carpet e non.

Qui la vediamo all'arrivo in Laguna con un look firmato Momonì, che ci regala lo spunto più adatto per abbinare i pantaloni bianchi in maniera impeccabile. Non solo in piena estate ma anche nella stagione in corso.

Annabelle sceglie una variante cropped a vita alta e la abbina a una t-shirt bianca essenziale e a un blazer doppiopetto in fresco di lana color ruggine, nuance must dell'autunno.

Un berretto cool come il modello baker boy, una pochette stampata e un paio di sandali con tacco (ma andranno benissimo anche delle décolleté nere, se preferite) e siete pronte per uscire!





Giacca in fresco di lana Momonì

Credits: momoni.it





Pantaloni bianchi a vita alta Momonì

Credits: momoni.it





T-shirt ZARA

Credits: zara.com





Sandali con cinturino PRADA

Credits: mytheresa.com





Berretto H&M

Credits: hm.com





Borsa animalier MANGO

Credits: shop.mango.com





Collana con charm & OTHER STORIES

Credits: stories.com