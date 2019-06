Instagram è sempre fonte di ispirazioni, da copiare quando in fatto di stile è una "giornata no"



Capita a tutte una "giornata no", quella in cui ci si sveglia al mattino senza aver voglia di pensare a cosa da indossare. Si resta a fissare l'armadio pensando "Non ho niente da mettermi" e sperando che l'abbinamento giusto salti fuori dal cassetto come per magia.



Dato che le magie, almeno questo tipo di magie, non accadono spesso, abbiamo cercato qualche soluzione per allegerire i risvegli meno facili.



Dando un'occhiata su Instagram abbiamo scovato diversi look che possono risolvere qualsiasi crisi. Molti abbinamenti sono così facili e veloci che vi chiederete come mai non vi fossero già venuti in mente. Altri sono nuovi, sono spunti da provare, soprattutto ora che è estate.



Scopriteli insieme a noi e provateli anche prima di averne bisogno: le giornate no, ci scommettiamo, partiranno con un altro piede.





FAI IL NODO ALLA CAMICIA

Partiamo con un capo basic di ogni guardaroba, la camicia. Come non farla sembrare "la solita camicia"? Facendo un nodo, semplice e veloce.





INDOSSA IL TREND

Ogni stagione ha le sue tendenze e a volte, per chi li segue con passione, basta indossarli per sentirsi in ordine. Ad esempio, il 2019 è l'anno del tie dye: basta una tshirt e il gioco è fatto.





METTI UN VESTITO

Cosa c'è di più facile di un vestito? Il potere che ha un abito è quello di regalare in un attimo un'allure sofisticata. Provare per credere.





FAI IL COMPLETO

Per quelle giornate in cui non ci si sente "al top", l'ideale è creare degli abbinamenti decisi e rigorosi. L'abito giacca e pantalone, con una semplice t-shirt, è la soluzione perfetta.





DENIM SU DENIM

Come il total look nero o colorato, anche il denim abbinato ad altro denim è subito garanzia di un look "pensato", ad effetto.





T-SHIRT PASSEPARTOUT

Quando non ci sono camicie stirate nell'armadio o fa troppo caldo per un blazer, riponete la fiducia in una semplice t-shirt bianca. Si abbina a tutto e regala un tocco di luce.

LO CHEMISIER

Non quello tradizionale: nei giorni in cui il caldo si fa sentire, scegliete una maxi camicia come abito oversize.





MANLIKE DA UFFICIO

Semplice: un paio di bermuda, una camicia e un paio di mocassini. In bianco e nero per non sbagliare.