Nero e marrone insieme? Stanno benissimo! Se non ci credete, date un'occhiata a questo outfit autunnale super chic

Ancora convinte che la combo nero e marrone non sia assolutamente favolosa? Si tratta di uno di quei falsi miti fashion che sarà bene sfatare una volta per tutte per non rischiare di perdersi la chance di indossare un'accoppiata davvero vincente.

Lo potete vedere voi stesse qui sotto quanto questi due colori stiano bene insieme: questo look total black con l'aggiunta del cappotto marrone fa decisamente l'upgrade!

Oltretutto il marrone, come vi abbiamo già anticipato, è uno dei colori su cui puntare a occhi chiusi quest'anno e spesso arriva persino a rubare lo scettro al nero. Perchè dunque non pescare due trend con un solo amo?

Per rubare questa mise indossata da Michelle Golke, non vi resta che procurarvi un minidress in maglia a dolcevita, degli stivaletti in pelle con tacco, collant stampa monogram e una borsa a tracolla, il tutto rigorosamente black.

E ovviamente l'immancabile cappotto brown che vi tornerà comodo anche in altre occasioni e su tanti altri abbinamenti cool. Lasciatevi tentare!

Cappotto marrone doppiopetto COS

Credits: cosstores.com

Mini abito in maglia a collo alto & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Collant stampa monogram GUCCI

Credits: gucci.com

Stivaletti con tacco ZARA

Credits: zara.com

Tracolla trapuntata GUESS

Credits: guess.eu