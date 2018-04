Meghan Markle ci regala uno spunto prezioso per indossare il gessato in versione super chic



Altra uscita pubblica...altra mise impeccabile. Funziona così quando si parla di Meghan Markle. L'ex attrice di Suits, prossima alle nozze con il principe Harry, non sbaglia davvero un look (ma come fa?).

Al Commonwealth Youth Forum i due futuri sposini si sono presentati insieme, più affiatati che mai, e hanno anche svelato qualche dettaglio in più sulla loro luna di miele che, pare, trascorreranno in Namibia.

Per l'occasione Meghan ha scelto di puntare su una delle tendenze più cool di stagione, il gessato, rivisitato in chiave chic e iper-femminile.













Protagonista, appunto, l'abito midi a chemisier di Altuzarra, raffinatissimo nella combo con il blazer nero con bottoni dorati.

Meghan lo porta appoggiato con disinvoltura sulle spalle, dettaglio che aumenta notevolmente il livello di charme.

Gli accessori giusti per seguire il suo mood? Le pumps con tacco alto e doppio cinturino firmate Tamara Mellon e la tracolla bicolor dal motivo grafico di Oroton.

Aggiungete un orologio con cinturino in pelle e sarete assolutamente perfette!





ALTUZARRA Chemisier gessato con cintura in vita.

Credits: matchesfashion.com





TAMARA MELLON Pumps in suede con doppio cinturino.

Credits: tamaramellon.com





OROTON Tracolla grafica in pelle bicolor.

Credits: oroton.com





PIERRE BALMAIN Blazer con bottoni dorati.

Credits: net-a-porter.com





CLUSE Orologio con cinturino in pelle bianca.

Credits: kronoshop.com