La Duchessa di Cambridge sfoggia un outfit mariniére invidiabile. Ecco i pezzi giusti per replicarlo!



Quando il look è perfettamente "en pendant" con l'occasione: il 7 maggio, Kate Middleton, accanto al Principe William, ha preso parte al lancio della King’s Cup Regatta, una competizione nautica che avverà questa estate.

La coppia reale ha presenziato a una serie di eventi e la nostra Kate, ancora una volta, ci ha confermato il suo impeccabile senso dello stile con un outfit "navy style" perfettamente a tema con l'occasione.









La Duchessa di Cambridge ha optato per un paio di pantaloni a vita alta con bottoni a contrasto del marchio inglese LK Bennet, una maglia a righe (of course) in stile "bretone", pumps in suede e uan pochette rossa per creare contarsto.

Se anche voi siete delle fan dello stile marinière, eccovi una selezione di pezzi perfetti per copiare alla perfezione il look di Kate.





LK BENNET Pantaloni a vita alta con bottoni a contrasto.

Credits: lkbennett.com





ARKET Maglia marinière a righe bianche e nere.

Credits: arket.com

GIANVITO ROSSI Pumps in suede con tacco alto.

Credits: gianvitorossi.com





STROLI Orecchini pendenti in oro bianchi con diamanti e zaffiri.

Credits: stroilioro.com





CHANEL Occhiali da sole con montatura in acetato e dettaglio di cristalli sulle astine.

Credits: chanel.com





VESTIAIRE COLLECTIVE Pochette Louis Vuitton in vernice con dettaglio monogram.

Credits: it.vestiairecollective.com