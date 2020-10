Il gilet in maglia può diventare un vero passe-partout sia sui look daily che sugli outfit da sera. Come mixarlo? Basta prendere spunto dalla stilosissima Tamu McPherson!

Come vi sarete accorte sbirciando tra gli scaffali dei negozi e sugli shop online, il gilet in maglia è uno dei trend più cool di stagione. E fin qui non ci piove. Ma se pensavate di poterlo "sfruttare" esclusivamente sui look da giorno più casual, vi dimostriamo che non è affatto così. Anzi, a farlo è una che di moda se ne intende e anche parecchio: la fotografa di street style, digital creator, trendsetter e icona fashion di fama internazionale Tamu McPherson.

La founder di All The Pretty Birds infatti sceglie un modello in pied de poule firmato Mango e lo declina non su uno ma ben due outfit stilosi: il primo da giorno, l'altro da sera. Curiose di scoprire come replicare entrambi alla perfezione?

Gilet in lana stampa pied de poule MANGO

Come abbinare il gilet in maglia: il look da giorno

La scelta più cool per il giorno? Mixarlo come fa lei con una camicia in pelle e un paio di jeans e concludere con una manciata di accessori stilosi: una maxi bag matelassé e un paio di stivaletti bianchi col tacco. Semplice ma d'effetto!

Camicia in ecopelle H&M

Jeans a vita alta Totême

Stivaletti di pelle GIANVITO ROSSI

Maxi bag COS

Come abbinare il gilet in maglia: il look da sera

La sera invece si fa più sexy e dark: sfoggiate il vostro gilet al posto della camicia e puntate su pantaloni di pelle nera e stivaletti stampa animalier. Sarete sofisticate e glam al punto giusto!

Pantaloni di pelle & OTHER STORIES

Collana a catena PANDORA

Stivaletti zebrati MANGO

