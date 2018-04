Uno dei modelli must di stagione: per sfoggiarlo con disinvoltura, fate come lei...



Rosie Huntington-Whiteley ci regala uno spunto prezioso per indossare al meglio uno dei pezzi must del guardaroba di stagione: il blazer check, ovvero la giacca a quadri scozzesi per intenderci.

Un capo considerato fin troppo formale, e spesso relegato al dress code per l'ufficio, ma che in realtà ha un enorme potenziale glamour di cui approfittare anche nel tempo libero.

Basta solo mixarlo con gli accessori giusti, proprio come fa la modella e attrice inglese.





Rosie sceglie un modello di giacca dal taglio maschile, giocata sui toni del blu, e ci abbina un paio di pantaloni neri con le pinces e una camicetta bianca semplicissima.

A dare il giusto pizzico di femminilità all'outfit ci pensano gli stivaletti elasticizzati dalla linea affusolata e sexy.

Il tocco in più? Oltre alla classica maxi bag in pelle, la modella indossa, a mò di tracolla, un marsupio con zip e catene metallizzate, uno degli accessori più desiderati della stagione in corso.

Vi piace questo abbinamento easy-chic con il blazer check? Ecco tutto l'occorrente per rubarle l'idea.





ACNE STUDIOS Blazer check.

Credits: net-a-porter.com





GUESS Maglia a collo alto.

Credits: guess.eu





MOTIVI Pantaloni cropped con le pinces.

Credits: motivi.com





STUART WEITZMAN Stivaletti di velluto.

Credits: net-a-porter.com





CHANEL Shopper di pelle.

Credits: chanel.com





PANDORA Orecchini a cerchio con cuori e strass.

Credits: it.pandora.net









ALEXANDER WANG Marsupio in pelle.

Credits: net-a-porter.com





DIOR Occhiali da sole a goccia.

Credits: dior.com





BULGARI Anello in oro bianco della collezione B.ZERO1.

Credits: bulgari.com