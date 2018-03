Di giorno e di sera, per il tempo libero e per l’ufficio: la giacca check è il must-have definitivo per la mezza stagione

Check is the new black. I capispalla più cool di primavera si ispirano alla tradizione inglese e conferiscono carattere e personalità al guardaroba. Da indossare 24 ore su 24, le giacche a quadri si portano con tutto: in versione easy-chic - con jeans a vita alta e t-shirt - ma anche con il più formale dei look da ufficio per rendere più dinamica la classica combo "camicia bianca e pencil skirt".

Un passepartout che non annoia mai e che diventa protagonista indiscusso della mezza stagione. Oversize oppure micro, doppio o mono petto, full color oppure a tinte neutre, come vuole la tradizione anglosassone: le variazioni sul tema sono tantissime e riflettono l’anima poliedrica di questo capo senza tempo.

Ma quali sono i modelli e le declinazioni più cool su cui puntare? Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione di giacche check tratte dalle collezioni primavera-estate 2018.



ISABEL MARANT Oversize dal gusto maschile, in principe di Galles bianco e nero ravvivato da filati colorati.





Credits: mytheresa.com



FENDI Inaspettata e assolutamente pop, in versione doppiopetto dalla linea avvitata.





Credits: farfetch.com

GUCCI Giacca a due bottoni in tartan ricamato con maxi revers.





Credits: net-a-porter.com

TOPSHOP Giacca check dall’allure retrò sdrammatizzata da accenti di colore.





Credits: topshop.com



TRUSSARDI Taglio sartoriale con micro revers e ampie tasche sul davanti.





Credits: trussardi.com

OTTOD’AME Oversize, in cotone.





Credits: ottodame.it

GIORGIO ARMANI Attitudine girlish e proporzioni perfette per questa proposta in cotone misto lino.





Credits: farfetch.com

ALEXANDER MCQUEEN Doppia giacca dalle linee pulite con inserti cromatici a contrasto.





Credits: farfetch.com



H&M Giacca doppiopetto dal piglio formale addolcita da nuance marine.





Credits: hm.com

THOM BROWNE Black & White più un tocco di rosso per questo blazer di ispirazione preppy con piccoli bottoni dorati.





Credits: mytheresa.com

MAISON MARGIELA Doppiopetto, con chiusura laterale e orli stondati.





Credits: farfetch.com

MSGM Orli sfrangiati e tanto colore per essere glamour da mattina a sera.





Credits: mytheresa.com

ZARA Country style, doppiopetto e con micro bottoni.





Credits: zara.com

MOTIVI Linea sciancrata e ultra femminile per il blazer doppiopetto in tessuto check stretch con bottoni smaltati e fodera in tessuto.





Credits: motivi.com

DRIES VAN NOTEN In tessuto di cotone e lino con motivo quadrettato a fondo verde, interamente foderato in twill.





Credits: mytheresa.com

Ph. Credits immagine d'apertura: Mondadori Photo