L’uniforme perfetta per prepararsi all’arrivo dell’inverno? Margot Robbie punta su giacca pied de poule, jeans e mules…get the look!

“Jeans + blazer” è una sicuramente una delle combinazioni che più in assoluto amiamo sfoggiare in questo periodo dell’anno. Del resto, poter contare ogni giorno su un mix così comodo, versatile e stiloso non è cosa da poco.

E a quanto pare anche Margot Robbie è una grande fan di questa combo e va ad aggiungersi alla lunga lista di star di Hollywood che amano sfoggiarla in ogni occasione.

Arrivata a New York per partecipare alla 33°edizione dei Gotham Awards, l’attrice qualche giorno fa è stata paparazzata per le strade della Grande Mela con un total look di Bottega Veneta (composto da giacca pied de poule e jeans ampi) che ci ha letteralmente rubato il cuore.

La protagonista del film campione di incassi “Barbie” ha sfoggiato una bellissima giacca in lana pied de poule marrone che è già finita dritta dritta nella nostra wishlist.

Come ha deciso di abbinarla? L’ha indossata semplicemente con un top in cotone bianco, una camicia bianca a righe beige lasciata aperta e un paio di jeans a gamba larga.

Quanto gli accessori, ci hanno pensato i mules a punta e l’iconica Hop bag in pelle intrecciata di Bottega Veneta a dare il tocco finale al suo look.

E se vi è venuto voglia di ricreare questa sua combo così chic, ecco tutto quello che vi serve per riuscirci in poche e semplici mosse.

Giacca pied de poule, jeans e mules: get the look

TAGLIATORE Giacca pied de poule con chiusura doppiopetto

Credits: farfetch.com

SAINT LAURENT Camicia bianca a righe beige

Credits: farfetch.com

INTIMISSIMI Canotta bianca in cotone Supima

Credits: intimissimi.com

LEE Jeans a vita alta e gamba ampia

Credits: zalando.it

ZARA Mules in pelle con il tacco dalla punta affilata

Credits: zara.com

BOTTEGA VENETA Borsa Hop in pelle intrecciata

Credits: bottegaveneta.com

Foto: courtesy of press office