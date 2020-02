Bianco e marrone sono semplicemente perfetti insieme (e ora vi mostriamo anche come abbinarli ad hoc!)

Come abbinare il marrone per ottenere un look al tempo stesso easy e super chic? Ma con il bianco, che domande!

Una soluzione facile e decisamente "furba", che regala un tocco sofisticato al nostro amato total white e che riesce a stemperare a dovere una nuance come il marrone scuro, rendendola portabilissima anche nella bella stagione. Trattasi dunque di un mix che giova a entrambe le parti!

Di questo sodalizio vincente se n'è accorta anche la modella tedesca Sarah Brandner, protagonista del nostro Get The Look di oggi.

Per realizzarlo bastano una camicia color caffè, un paio di pantaloni in denim bianco e un trench coat en pendant.

Da mixare con stivaletti stampa snake, rigorosamente giocati sulle nuance di brown, occhiali da sole dalla linea minimal e qualche bijoux dorato.

Abbiamo selezionato per voi i capi e gli accessori da avere per rubarle l'idea: lasciatevi tentare!

Camicia smanicata DRYKORN

Jeans bianchi MANGO

Trench coat NEXT su Zalando

Stivaletti snake print JIMMY CHOO

Collana dorata H&M

Occhiali da sole tondi RAY-BAN

Orecchini SNÖ OF SWEDEN su Zalando

