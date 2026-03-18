La star, in occasione della premiére a Los Angeles del film "The Drama", ha indossato un white gown da vera sposa...

È di sicuro il momento di Zendaya: tra la notizia del suo matrimonio segreto con Tom Holland e la presentazione del suo ultimo film, The Drama, in cui recita al fianco di Robert Pattinson, non passa giorno che non si parli di lei.



Solo settimana scorsa faceva esplodere la rete di commenti e visualizzazioni per aver scelto l'abito indossato da Sarah Jessica Parker nel primo film di Sex & The City e oggi la troviamo nuovamente sotto i riflettori sempre grazie a un abito, coincidenza, bianco...

Sarà il ricordo delle recenti nozze con Holland o il fatto che nel suo ultimo film interpreta una ragazza alle prese con il suo matrimonio (un esempio del suo fenomenale approccio al Method Dressing già sperimentato con "Challenger"), ma l'attrice sembra avere una certa predilezione per il total white: eccola mentre calca il red carpet della premiere a Los Angeles con un quasi wedding gown candido che farebbe sognare innumerevoli future spose!







Ma i più attenti avranno notato che il favoloso abito con bustino interno e delicato drappeggio che ricorda i fasti della Old Hollywood non è certo una novità per Zendaya: l'attrice lo aveva infatti indossato circa una decina di anni fa!



Si tratta dello stesso vestito, un modello realizzato da Vivienne Westwood, sfoggiato in occasione della cerimonia degli Oscar del 2015. All'epoca la star lo aveva abbinato a orecchini di perle, un bangle di diamanti, una piccola clutch e una splendida capigliatura di dreadlock.





Questa volta invece il mood è un omaggio al fascino della vecchia Hollywood, rafforzato da un taglio corto da flapper girl dei ruggenti Anni Venti, illuminato da un paio di preziosi orecchini chandelier.



Zendaya dunque ribadisce una delle tendenze che sta maggiormente tornando in auge anche tra le celeb: indossare abiti - anche da red carpet - che vengono dal proprio passato, una scelta sostenibile e che strizza l'occhio al mood "nostalgia" che ben funziona anche in Rete.



E del resto, quando hai la fortuna di aver un vestito così bello perché limitarsi a portarlo una volta sola, no?





