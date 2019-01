La Signora Beckham ci mostra 9 mise che svolteranno la vostra idea di "office style".





Se siete tra coloro per cui look da ufficio è da sempre associato alla classica (e un po' passata) idea del tailleur allora questo pezzo è per voi!

Adepte dell'inossidabile completo "giacca pantalone" avrete un nuovo "nume tutelare" al quale appellarvi, in grado di risollevare le sorti del vostro guardaroba e del vostro "office outfit". E il suo nome non può che essere uno: Victoria Beckham!

La signora Beckham, moglie del calciatore più desiderato dei primi anni Duemila, ex Spice Girls, oggi designer e imprenditrice con il brand d'abbigliamento e accessori che porta il suo nome, ha un'idea molto forte e precisa sul concetto di business look e noi non possiamo che essere d'accordo con lei.

Ma qual è la "divisa da lavoro" di Mrs. Beckam e quali sono i trucchi per sfoggiare un office look autorevole, chic ma non banale? Scopriamolo punto per punto:





1) Il completo pantalone

Un grande classico, come abbiamo detto, ma che può facilmente scadere nel "noioso"! Il trucco per evitare l'effetto "scontato" è puntare sul taglio sartoriale. Giacche perfette, che non siano troppo strette né informi, e pantaloni a palazzo da indossare rigorosamente con i tacchi.



E poi attenzioni ai dettagli: una blusa romantica per "ingentilire" la serietà del tailleur o un tessuto particolare come il tweed saranno l'ideale per fuggire la monotonia!













2) Il dolcevita

Victoria lo sa, una maglia dolcevita risolve mille dilemmi di look e fa guadagnare minuti preziosi davanti allo specchio. A noi piace molto indossato sotto la camicia maschile: un dettaglio furbo (tiene caldo in inverno) e molto chic!

Perchè non sceglierlo in una tonalità particolare come il burgundy, magari en pendant con gli accessori?





3) Il monocolore

Altra "dritta": che si tratti del classicissimo nero, del luminoso beige, o di un inattesa sfumatura lavanda poco importa. Regala subito quel certo "non so chè" e dona personalità (attenzione però, scegliete con cura il colore da sfoggiare, tinte troppo strong possono creare un istantaneo effetto "semaforo")!





4) Il cappotto cammello

C'è poco da fare: poche cose come un camel coat regalano quell'allure chic! Basta indossarlo per sentirsi subito più fascinose e autorevoli, anche se si porta un semplicissimo paio di jeans.





5) E se proprio vogliamo parlare di gonne...

Addicted della gonna ce nè anche per voi, tranquille! Un look che ci piace molto per una giornata più "informal" in ufficio è composto da una gonna midi plissè.

Da scegliere in una nuance profonda come il blu. L'abbinamento perfetto è con un morbido maglione, magari color caramello e stivali con tacco in tinta. Decisamente un "win win"!









Foto Getty Images e Splashnews