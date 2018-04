I polka-dot sono must di stagione che le star sfoggiano nelle più svariate occasioni: da quelle più glam ai look più casual.

Uno dei must di stagione più pop e giocosi sono loro, i pois, parola delle celebrities che la stanno rilanciando a colpi di polka-dots su qualsiasi tipo di outfit.

Perfetti per i look da giorno che tendono al casual ma senza mai dimenticare un tocco romantico e adatti anche alle mise serali più chic, questa stampa è così versatile da calzare a pennello in qualsiasi occasione.

Da Mena Suvari a Olivia Wilde e Alexa Chung, sono tante le dive che optano per questa geometria da optical style per il dress code più rigoroso. I pois, infatti, vanno a puntino anche con gli abiti da sera più chic se scelto nelle dimensioni mignon.





Credits: Splash News

I dots oversize, invece, si prestano per i look diurni. Dalla camicetta nera a pois bianchi che ammorbidisce l’outfit rock di Zoe Kravitz al miniabito firmato Bec & Bridge su fondo bianco con pallini neri in stile Minnie che rende irresistibile Kendal Jenner in uno dei suoi tanti street-style, chi ha il pallino del pois può davvero sbizzarrirsi con ogni colore, forma e occasione.





Credits: Splash News

Per chi non lo sapesse i pois sono un must fin dall’Ottocento, quando la fantasia tipica delle ballerine della Boemia (terra natale di questo ballo) è diventata una delle fantasie più amate dalle classi nobiliari.

Bretelle, cappelli e cravattini a pois per l’uomo venivano sfoggiati en pendant a gonne, camicette e wrap dress puntinate di tutto punto per signore, in un turbinio di pallini caleidoscopici che trascinavano tanto quanto il ritmo della polka.

L'abito di scena di Ginger Roberts sfoggiato sul set di Roberta nel 1935 consacrò poi il pois a "must hollywoodiano", rendendolo ancora più popolare.





Ginger Roberts in una scena del film "Roberta"

Ma è grazie a Coco Chanel a partire dagli anni Venti e poi a Christian Dior negli anni Cinquanta che i pois hanno conquistato il mondo della moda, diventando una vera e propria tendenza.

Prima dell’avvento delle macchine industriali per stampare i tessuti, i pois erano banditi (disegnarli a mano in modo equidistante era pressoché impossibile), come ha ricostruito la giornalista Jude Stewart basandosi sugli archivi bibliotecari del tempo e raccontando la storia di questa stampa nel libro Patternalia.

Ecco la gallery da sfogliare per scoprire come le celeb indossano i pois e trarre spunto dal loro stile.





Pois: come li indossano le star Olivia Wilde con un abito a pois in seta di Valentino del 2017.



Credits: Gettyimages

Mena Suvari con un abito a pois di Sachin & Babi.



Credits: Gettyimages



Kendall Jenner con un abitino a pois di Bec & Bridge.



Credits: Splash News





Camila Alves con un abito a pois di diverse dimensioni della collezione Spring 2016 di Yanina.



Credits: Splash News

Zoe Kravitz abbina agli shorts in denim una camicetta a pois.



Credits: Splash News



Paris Hilton con un abitino-tuta a pantalone con fantasia a polka-dots.



Credits: Splash News



Lily Aldridge opta per una camicetta a fantasia polka-dots i cui pois richiamano le borchie della cintura e delle décolleté.



Credits: Splash News



Alexa Chung in abito lungo a pois.



Credits: Splash News

Heidi Klum con un tubino a pois.



Credits: Splash News





Eva Mendes con una jumpsuit a pois e un paio di Lace-Up Stilettos.

Credits: Splash News

Emma Bunton con un abitino a pois.

Credits: Splash News

Diane Kruger è un'appassionata di pois. Eccola con un abito che mixa diversi tagli e dimensioni di polka-dots.



Credits: Splash News



La modella Blanca Padilla con un minidress romantico che mixa pois e ruches.



Credits: Splash News

/ 13 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...