Dopo la cerimonia degli Oscar le celeb accorrono in massa al consueto after party di Vanity Fair... con cambio d'abito d'ordinanza!



Si sa, subito dopo gli Oscar, le star non vanno certo "a nanna" ma preferiscono dividersi tra party e feste per continuare a celebrare la notte più glamour dell'anno - del resto, vorrai "ammortizzare" tutto l'impegno per la remise en forme e il "trucco e parrucco"?



Molte, addirittura, decidono di optare per un cambio d'abito strategico e sfoggiare un nuovo look da favola. E, in alcuni casi, dobbiamo dirlo, gli outfit scelti non sono assolutamente da meno rispetto a quelli sfoggiati sul red carpet della cerimonia (guardate tutti gli abiti degli Oscar 2019)

Ecco 12 vestiti, visti all'annuale after party organizzato da Vanity Fair US, che ci hanno davvero lasciato a bocca aperta e che abbiamo eletto a look più cool della serata.

Certo, in mezzo a tanta bellezza però qualche "scivolone di stile" può capitare (come quello della modella Kendall Jenner).

Ma non vi sveliamo di più... scoprite con noi la nostra selezione di abiti direttamente dagli after party degli Oscar 2019!







Ci è davvero piaciuta Miley Cyrus con questo Yves Saint Laurent dallo scollo profondo e impreziosito da paillettes black. I gioielli Bvulgari completano l'effetto WOW.

Credits: Getty Images









Amy Adams ci ha conquistato con questo modello firmato Versace, realizzato appositamente per lei. E in effetti il colore, un intenso ottanio, è semplicemente perfetto con i suoi capelli rossi e la carnagione eterea.

Credits: Getty Images





L'attrice Gemma Chan cambia completamente registro: dopo il Valentino rosa del red carpet opta per un modello con frage di piallettes. Due modelli diametralmente diversi ma, in entrmabi i casi, per noi è un super Sì!

Un abito difficilissimo da portare senza incappare in scivoloni di stile: eppure Emma Roberts risulta impeccabile con il vestito di Yanina Couture, una creazione molto "see trough" punteggiata da piccole perle e cristalli.













Hailee Steinfeld e il suo look "petaloso" (scusate, non potevamo resistere) si meritano un posto nella classifica.

Credits: Getty Images





Semplicemente favolosa Sara Sampaio: in un abito interamente ricoperto da paillettes blu elettrico firmato Armani Privè.

Credits: Getty Images





Cambio d'abito per Brie Larson che rimane fedele alla maison Celine (senza accento, ormai): il colore lo troviamo più azzeccato rispetto a quello silver indossato sul red carpet degli Oscar.

Credits: Getty Images





Applausi per Elizabeth Debicki che, in barba a tutti, opta per un abito a stampa floreale in paillettes con collo a contrasto. Il brand? Armani Privé, serve dire altro?

Credits: Getty Images





Ma cosa possiamo dire alla Venere Nera? Semplicemente nulla! Naomi Campbell era favolosa nel suo abito ricamato di Alexander McQueen. Belli anche i capelli, un riccio "wild" molto romantico.

Credits: Getty Images





La giovane Rowan Blanchard sa già come si affronta un red carpet: nuvole di tulle e romanticismo a gogò. L'abito di Rodarte - non proprio semplicissimo, lo ammettiamo - su di lei è giovane e fresco.

Credits: Getty Images





Un po' ballerina, un po' Mata Hari: il look firmato Alexander McQueen di Amanda Seyfried ci ha proprio convinto!

Credits: Getty Images





Abito con corsetto in seta drappeggiata rosa antico di Vivienne Westwood per Paris Jackson. Ci piace l'allure da vecchia Hollywood del vestito e dell'acconciatura unita a tatuaggi e braccialetti boho.

Credits: Getty Images







Kendall, cosa ci combini! La "piccola" Jenner ha di sicuro un fisico da urlo (stacco di gamba top!) ma gli spacchi dell'abito di Rami Kadi sono decisamente too much.