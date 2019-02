Dalle passerelle di Parigi al red carpet degli Oscar 2019: i vestiti che vedremo addosso alle star



Non c'è evento più importante degli Oscar e per quel red carpet tanto ambito, le star sfoggiano sempre i migliori look. Ogni anno, un mese prima della consegna delle statuette, a Parigi sfila l'Haute Couture. E certe creazioni di Alta moda non fanno in tempo a scendere dalla passerella che già si ritrovano su un volo diretto a Hollywood per vestire le celebrities.

Abbiamo dato un'occhiata alle sfilate di questi ultimi giorni e abbiamo individuato alcuni vestiti che, secondo noi, farebbero un figurone sul tappeto rosso. Chissà se li vedremo davvero e, soprattutto, chissà chi avrà l'onore di indossarli.

Scoprite i nostri pronostici: ci rivediamo il 24 febbraio per vedere se ci abbiamo azzeccato o meno...

VALENTINO HAUTE COUTURE: immenso, con ruches importanti e tutto ricoperto di paillettes. Noi lo immaginiamo addosso a Lady Gaga, che ha già indossato le più imponenti creazioni di Pierpaolo Piccioli.







DIOR: romantico, leggiadro. Il colore e i ricami sarebbero perfetti con l'incarnato di Emma Stone. Anche lo stile si sposa bene con quello dell'attrice (che non è però solita indossare creazioni della Maison francese).







CHANEL: Una delle affezionate del marchio è Nicole Kidman. Non è candidata ma se ci sarà, come ospite, ci auguriamo di vederla con questo abito romantico ma lineare.







ELIE SAAB: Lucente, sexy. Lo immaginiamo indossato da Amy Adams, che con i suoi capelli ramati potrebbe renderlo ancora più glamorous.







ALEXIS MABILLE: Il colore Pantone dell'anno è Living Coral, una nuance corallo appunto. Se ci sarà sul red carpet degli Oscar, sarà addosso a un'attrice in grado di valorizzarlo. Una come Regina King.





GIVENCHY: Altra ospite non candidata che potrebbe comunque presenziare è Rooney Mara. E lei si sa, è una fedelissima del marchio (e dello stile Givenchy).







SCHIAPARELLI: Giovane, romantico, leggero. Chi potrebbe indossarlo se non un volto fresco del cinema americano? Come quello di Kiernan Shipka. Per lei nessuna nomination, ma è il suo momento fortunato.







DIOR: Altro abito firmato Maria Grazia Chiuri. Questa scelta perché la Maison parigina è molto "gettonata" sui red carpet. E questo lo potrebbe indossare Jennifer Lawrence, se sarà tra gli ospiti.







ALEXANDRE VAUTHIER: Torniamo a chi ha una nomination in tasca. Rachel Weisz potrebbe concorrere per la statuetta così, con un completo. C'è sempre qualcuna che rinuncia al tradizionale abito, questa volta potrebbe farlo lei...



ZUHAIR MURAD: L'ultimo è il vero abito da Oscar, pomposo, regale. E un ospite che potrebbe indossarlo con altrettanta grazia è senza dubbio Pryanka Chopra. Nessuna nomination, ma un anno d'oro. Vi dice niente il cognome Jonas?