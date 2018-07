Le star più stilose della settimana? Olivia Munn, Emmy Rossum...e naturalmente lei, la nostra amata Meghan

Dopo una settimana ricca di red carpet, party e premiere esclusive, è tempo di bilanci (fashion) sui look più belli scelti nelle varie occasioni dalle celeb.

Questa volta a salire sul podio delle star meglio vestite ci sono Olivia Munn con il suo completo in velluto cangiante e Emmy Rossum nel delizioso midi dress a quadretti firmato Fendi.

Abbiamo dimenticato qualcuna? No, tranquille: Meghan Markle con le sue mise impeccabili rimane sempre tra le nostre preferite. Del resto il suo abito/trench smanicato è davvero super super chic!

Ecco chi sono le altre Best Dressed of the Week.





OLIVIA MUNN in BreeLayne.

Credits: Getty Images





EMMY ROSSUM in Fendi.

Credits: Getty Images





MEGHAN MARKLE in Nonie.

Credits: Getty Images





LILY JAMES in Oscar de La Renta.

Credits: Getty Images





OLIVIA CULPO in Solace London.

Credits: Getty Images





MERYL STREEP in Marni.

Credits: Getty Images





GWYNETH PALTROW in Salvatore Ferragamo.

Courtesy of Press Office





ALISON BRIE in Vivienne Westwood Couture.

Credits: Getty Images