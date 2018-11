Lentiggini, capelli biondi e un sorriso disarmante. Scoprite Nuria Val, la ragazza spagnola che ci ha conquistate

L'abbiamo conosciuta a Madrid in occasione della Intimate Dinner di Mango, ma Nuria Val (@frecklesnur) è originaria di Barcellona, città a cui è legatissima e che compare spesso nelle sue foto e stories di Instagram. Tra un viaggio e l'altro, ovviamente, perché Nuria è un'instancabile esploratrice, amante dei luoghi più nascosti e impervi e della natura più selvaggia, tanto che uno dei suoi hashtag di culto è #100volcanoes.

Modella, fotografa, influencer, testimonial, art director, inquadrarla in una singola definizione sarebbe riduttivo. Ed è proprio questo suo essere così eclettica e inarrestabile che ci ha subito conquistate, assieme al suo stile ovviamente, un mix di suggestioni e vibe personali che si alternano a seconda della sua meta, solitamente scattati al tramonto o all'alba in un'atmosfera sospesa davvero ispirazionale.





"Ho iniziato a viaggiare a sedici anni mentre facevo la modella. Ero da sola per cui portavo sempre con me la macchina fotografica analogica e scattavo foto. Piano piano questa passione è cresciuta e ho iniziato a combinare le due cose. Quando mi sono trasferita in America per lavorare per un brand di moda è scoppiato il fenomeno Instagram, e tutto è cambiato velocemente. Non ho deciso di diventare un'influencer, quello che facevo prima è improvvisamente diventato il mio lavoro e ancora non capisco bene come!"





Il viaggio per Nuria è la sua maggiore ispirazione per il lavoro creativo, per questo, essendo spesso alla caccia di crateri, spiagge desolate e montagne il suo stile si trasforma da gamine fashion a vera e propria donna di frontiera, i minidress colorati e con stampe e i completi giacca e pantalone (che adora) lasciano il posto alle overall in denim e cotone che ricordano le tute da lavoro, capo cult della nostra icona spagnola, le giacche da giubbini in jeans diventano utili raincoats e la macchina fotografica è l'unico accessorio ammesso.







"Il posto più speciale che ho visto è l'Islanda, la valle dei ghiacciai è un posto magico, dove l'unico rumore che senti è quello del ghiccio che si rompe, davvero magico. E sono molto legata a Lanzarote. Sono stata moltissime volte, ma ho sempre voglia di tornare. Lì la natura è proprio selvaggia, come piace a me".

L'ultima novità nella vita di questa esplosiva ragazza è il lancio della sua linea di prodotti di bellezza Rowse (gioco di parole tra raw, puro, al naturale, e rose, rosa), nata con l'intento di difendere la bellezza al suo stato più grezzo. "Volevo creare un prodotto mio e volevo che fosse qualcosa che avesse a che fare con la natura, cercare di fare qualcosa di buono per il nostro pianeta. Per questo il prodotto è supersostenibile e attento ai diversi tipi di pelle".

Per ora in vendita potete trovare il Winter Body Oil, pensato per proteggere il corpo durante i mesi più freddi dell'anno, ma a Gennaio saranno presenti sul sito di e-commerce una raccolta di polveri, argille e oli vegetali, nonché di ricette e tutorial, per creare i propri prodotti di bellezza direttamente a casa.

Una nuova avventura che siamo pronti a seguire con Nuria.