Jessica Alba in versione sparkling o Milly Bobby Brown nel romantico midi dress a fiori? Votate la vostra Best Dressed preferita

Eventi esclusivi, premiere cinematografiche and so on...la settimana delle star è trascorsa con il solito tran tran, insomma.

I look che abbiamo amato di più? Noi abbiamo adorato quello della protagonista di Stranger Things, la giovanissima (ma già super stilosa) Millie Bobby Brown: abito midi a fiori di Markarian e un paio di sandali "to die for" di Christian Louboutin.

Completamente d'altro genere il look scintillante di Jessica Alba: un abito midi con piume, cristalli e paillettes di Ralph&Russo Couture, il massimo del glamour. L'attrice ha partecipato a un evento di beneficenza a Los Angeles, il Baby2Baby Gala, organizzato per raccogliere fondi per i bambini più poveri e disagiati.

Tra le ospiti della serata anche Kate Hudson nel longdress di Prada dai bagliori gold, Olivia Munn nel peplum dress candido di Yanina Couture e Jennifer Garner con un abito a bustier rosa cipria, sempre di Prada.

Tra i look da "segnalare" non manca naturalmente quello di Kate Middleton: la Duchessa di Cambridge, del resto, ci ha abituati ormai da tempo a uno stile impeccabile e difficilmente ci delude.

Secondo voi chi si merita il titolo di Best Dressed of the week? Scegliete la vostra preferita.





Milly Bobby Brown con un abito a fiori firmato Markarian e sandali Christian Louboutin.

La collega Natalia Dyer ha sfoggiato invece un total look di Miu Miu.

Jessica Alba scintillante in Ralph&Russo Couture al Baby2Baby Gala 2019.

Tra gli ospiti dell'evento benefico organizzato annualmente per aiutare i bambini in difficoltà anche Jennifer Garner. L'attrice ha indossato uno strapless dress in raso cipria di Prada.

Avvistata la Duchessa di Cambridge Kate Middleton con un outfit super chic da copiare subito: pantaloni burgundy alla caviglia, maglia bianca, blazer in Principe di Galles e pumps in suede.

Sempre glamour e favolosa la style icon Olivia Palermo con un abito custom made di Monica Byrne Maison.

Olivia Munn con un candido longdress monospalla di Yanina Couture.

Sienna Miller in Chloé alla prima di "21 Bridges".

Riflessi gold sull'abito indossato da Kate Hudson: un modello strapless di Prada.

Emilia Clarke in Prada alla prima di "Last Christmas".

Cappotto check, pantaloni in velluto e mocassini di vernice: il look di Gabrielle Caunesil è sempre super cool. La modella e influencer ha partecipato con il marito Riccardo Pozzoli all'opening del nuovo negozio milanese di Oliver Peoples in Corso Venezia 12.

