Kate Middleton, Alexa Chung o Meghan Markle: chi è la più cool della settimana?



Tanti eventi, party e red carpet esclusivi hanno movimentato come sempre la settimana delle nostre celeb.

Chi si è distinta sfoggiando il look più bello? Secondo noi questa volta non ci sono dubbi: Kate Middleton batte Meghan Markle "1 a 0".

La Duchessa di Cambridge alla serata di gala della National Portrait Gallery è apparsa incantevole nel longdress a fiori firmato Alexander McQueen.

La cognatina Meghan, seppur chic in bianco Victoria Beckham al 70esimo Commonwealth Day, non ha potuto far altro che mettersi in coda.

Dalla lista delle più stilose non possiamo certo escludere Alexa Chung nel romantico abito a fiori di Erdem impreziosito da fiocchi e balze.

Ma anche Olivia Munn in corto color pavone di Alberta Ferretti con pumps Jimmy Choo in coordinato.

E Penelope Cruz splendida in Chanel Haute Couture alla prima di "Dolor y Gloria", il nuovo film di Pedro Almodovar.

Scoprite con noi le Best Dressed of the week!





Kate Middleton in Alexander McQueen

Credits: Splashnews





Alexa Chung in Erdem

Credits: Getty Images





Meghan Markle in Victoria Beckham

Credits: Getty Images





Kendall Jenner con un completo snake print e sandali Stuart Weitzman

Credits: Getty Images





Olivia Munn con un abito di Alberta Ferretti Limited Edition e scarpe Jimmy Choo al party organizzato dallo shoes brand e The Hollywood Reporter per celebrare i 25 stylist più influenti di Hollywood.

Courtesy of Press Office





Penelope Cruz in Chanel Haute Couture

Credits: Getty Images





Cara Delevingne in Kristian Aadnevik

Credits: Getty Images





Kate Moss con bolero in pelliccia e longdress fiammante

Credits: Splashnews





L'attrice Aurora Ruffini con un longdress a pois della collezione "Secret Party" di Marella, all'evento do lancio della collezione.

Credits: Courtesy Press Office





Keira Knightley in Valentino

Credits: Getty Images





Victoria Beckham con un total look Victoria Beckham

Credits: Getty Images





Beatrice Valli all'evento organizzato da Tommy Hilfiger, nella boutique Antonia a Milano, per il lancio della collezione TommyXZendaya Primavera 2019

Courtesy of Press Office





Tra gli ospiti dell'evento anche Valentina Ferragni

Courtesy of Press Office





Martina Colombari ha partecipato come testimonial e volontaria all'evento organizzato da TWINSET in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava a sostegno del progetto "Women for Haiti". Durante il cocktail party è stata presentata Mon Coeur, la nuova borsa limited edition: in pelle decorata con pendente a cuore a simboleggiare l'amore e il supporto alle persone meno fortunate

Courtesy of Press Office





Valentina Siragusa al cocktail party della riapertura del negozio Louis Vuitton a Firenze.

Credits: Courtesy Press office