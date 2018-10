Da Meghan Markle (che in primavera sarà mamma!) alla protagonista del remake di Suspiria, Dakota Johnson: ecco le celeb con i look più interessanti degli ultimi 7 giorni

Le Best Dressed of the week? Non poteva mancare una delle nostre preferite, Meghan Markle, che proprio nei giorni scorsi ha confermato i rumors sulla sua gravidanza.

Ebbene sì: la Duchessa di Sussex e il Principe Harry diventeranno genitori in primavera. E lei, nel frattempo, ci sfodera un altro dei suoi raffinatissimi outfit, che amiamo sempre tanto, stavolta in total blue. Super chic come sempre!

Decisamente altro stile quello di Dakota Johnson, che alla prima del remake di Suspiria, ha indossato un abito sparkling di Gucci, ricoperto di paillettes silver.

Altro mood ancora per la collega Charlize Theron: l'attrice ha puntato su una sensualità dal piglio rock con gonna di pelle plissé, camicia con lingerie a vista, blazer check e stivali col tacco.

E voi chi preferite?









Meghan Markle in total blue

Credits: Getty Images





Dakota Johnson in Gucci

Courtesy of Press Office





Charlize Theron in Dior

Credits: Splashnews





Nicole Kidman in Armani Privé

Credits: Getty Images





Olivia Palermo in Ralph Lauren

Credits: Splashnews





Tilda Swinton in Maison Margiela Artisanal

Courtesy of Press Office





Jenna Coleman in Emilia Wickstead

Credits: Getty Images





Keira Knightley in Prada

Credits: Getty Images





Mia Goth in Givenchy Couture

Credits: Getty Images





Katie Holmes in Prada

Credits: Splashnews