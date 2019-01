I look delle star che ci hanno colpito di più nel corso della settimana? Eccoli qui!

Tra i red carpet degni di nota questa settimana ci sono stati i Critics' Choice Awards, l'ennesima occasione per ammirare le star nei loro look più belli.

Tra quelle che abbiamo apprezzato di più ci sono senza dubbio Emily Blunt nel sontuoso abito di Prada ricoperto di cristalli, Emmy Rossum in versione dark con l'abito in velluto burgundy di Ralph Lauren e il rossetto in coordinato e Charlize Theron nel longdress metallizzato di Givenchy con gonna plissé e tagli cut-out.

Altro evento ma stessa carica di glamour per Anne Hathaway, che al photocall del suo nuovo film, "Serenity", ha indossato un tailleur rosa di Peter Petrov Resort e un paio di pumps in suede color petrolio firmate Casadei.

Impossibile poi non citare, as usual, Meghan Markle, impeccabile nel total look avorio di Stella McCartney.

Per rimanere "in casa", invece, folla di influencer e star hanno affollato l'opening del nuovo negozio Coccinelle in Corso Vittorio Emanuele 15 a Milano. Per celebrare l'apertura dello store, tutto nei toni del rosa baby e del verde menta, c'erano anche le splendide Francesca Chillemi e Cristiana Capotondi, entrambe con due modelli di punta del brand: Zaniah azzurra polvere per la prima e Ambrine bianca per la seconda.



Scoprite con noi le Best Dressed of the week!





Emily Blunt in Prada

Credits: Getty Images





Meghan Markle in Stella McCartney

Credits: Getty Images





Charlize Theron in Givenchy

Credits: Getty Images





Anne Hathaway in Peter Petrov resort e pumps Casadei

Courtesy of Press Office





Emmy Rossum in Ralph Lauren

Credits: Getty Images





Poppy Delevingne in Oscar de la Renta

Credits: Getty Images





Cristiana Capotondi super chic all'inaugurazione del nuovissimo flagshipstore Coccinelle in Corso Vittorio Emanuele II a Milano con il modello AMBRINE del marchio.

Courtesy of Press Office





All'opening del nuovo store di Coccinelle c'era anche l'attrice Francesca Chillemi con un look stile "Sixties" e il modello ZANIAH color azzurro pastello.

Courtesy of Press Office





Gemma Chan in Jason Wu

Credits: Getty Images





Lucy Boynton in Gucci

Credits: Getty Images





Penelope Cruz in Galvan London

Credits: Getty Images





Mandy Moore in Michael Kors Collection

Credits: Getty Images





Olivia Munn in Andrew Gn

Credits: Getty Images





Nicole Kidman in Armani Privé

Credits: Getty Images