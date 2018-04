Da Meghan Markle in abito midi da giorno a Charlize Theron in longdress da sera: ecco le Best Dressed of the week





La settimana delle star? Costellata di eventi mondani, come sempre. E di tanti look favolosi, naturalmente.

Sul podio delle Best Dressed ci sale dritta dritta Meghan Markle, che ci ha lasciato a bocca aperta con un look daily semplicissimo ma super raffinato. La futura moglie del Principe Harry ha sfoggiato un abito midi gessato di Altuzarra, mixato a pochi accessori chic. Il risultato? Top come al solito!

A farle compagnia la splendida Charlize Theron con un abito lungo da sera con farfalle ricamate firmato Dior e l'attrice italiana Carolina Crescentini in pizzo azzurro di Ermanno Scervino.

Degne di nota anche Victoria Beckham elegantissima in total white, Olivia Munn in minidress a fiori di Alberta Ferretti e Evan Rachel Wood con un completo maschile dal taglio sartoriale.









Meghan Markle in Altuzarra.

Credits: Splashnews





Charlize Theron in Dior.

Credits: Splashnews





Carolina Crescentini in Ermanno Scervino.

Courtesy of Press Office





Victoria Beckham in total white.

Credits: Splashnews





Arizona Muse in Stella McCartney.

Credits: Splashnews





Amanda Peet con culotte pants bianchi e maglia avorio.

Credits: Splashnews





Paris Hilton in Oscar de La Renta.

Credits: Splashnews





Mackenzie Davis in giallo.

Credits: Splashnews





Olivia Munn in Alberta Ferretti.

Courtesy of Press Office





Nicole Kidman in Michael Kors Collection.

Credits: Splashnews





Evan Rachel Wood in Altuzarra.

Credits: Splashnews





Gillian Jacobs in Sandro.

Credits: Splashnews





Stella McCartney in jumpsuit.

Credits: Splashnews