Una settimana intesa, ma soprattutto tanto glamour: quello che le celeb hanno sfoderato osando mise da sogno. Ecco le nostre preferite degli ultimi 7 giorni



Ci sono momenti, specialmente durante la promozione di un nuovo film, in cui le star dominano il red carpet. Nell'ultima settimana, un'attrice in particolare ci ha colpito per le sue mise glamour e la voglia di sperimentare costantemente in fatto di look: stiamo parlando di Hunter Schafer.

La protagonista di Euphoria, attualmente sta promuovendo il nuovo e attesissimo film The Hunger Games: the Ballads of Songbirds and Snakes; per la prima a Los Angeles, l'attrice era assolutamente impeccabile in un abito in tulle con molteplici ritagli laterali lungo il corpo e ricami di cristalli della collezione Alexander McQueen Pre-Fall 2023. La parte migliore di questo abito è che si discosta completamente da tutti i suoi precedenti look. Quali sorprese ci riserverà in futuro?

Sempre rimanendo in ambito "première" e sempre a Los Angeles, l'attrice e produttrice Margot Robbie è apparsa in Schiaparelli Haute Couture Fall-Winter 2023/2024, by Daniel Roseberry, per presentare il suo ultimo film "Saltburn" diretto da Emerald Fennell. Si tratta di un corsetto bidimensionale in raso e tulle color bronzo e un pantalone a trapezio molto ampio in twill di velluto color bronzo impreziosito da una scollatura "unbuttoned" che valorizza il punto vita. Elegante e très chic, per noi è un grande sì!

Se pensate che questi look siano favolosi, continuate a leggere per scoprire chi, secondo noi, si è meritata il titolo di Best Dressed of the Week!

Hunter Schafer in ALEXANDER McQUEEN PRE-FALL 2023

Credits: Courtesy of Press Office

Francesca Michielin ha scelto di indossare SPORTMAX per condurre la quarta puntata del Talent show XFactor Italia. Per l'occasione ha sfoggiato un look sparkling su misura, composto da lupetto in rete tecnica a maniche lunghe arricciate al polso, con strass applicati all over abbinato ad una gonna a vita bassa in tulle con strass ricamati. A completare il tutto delle décolleté nere con platform.

Credits: Courtesy of Press Office

Margot Robbie in SCHIAPARELLI HAUTE COUTURE FALL-WINTER 2023/2024

Credits: Courtesy of Press Office

Kim Kardashian in BALENCIAGA FALL 2023

Credits: Getty Images

Alexa Chung in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Vanessa Kirby in ALEXANDER McQUEEN SPRING/SUMMER 2024 PRE-COLLECTION

Credits: Courtesy of Press Office

Jessica Alba in TAMARA RALPH

Credits: Courtesy of Press Office

Rosie Huntington-Whiteley in VALENTINO Spring 2024

Credits: Courtesy of Press Office

Beatrice Vendramin in MICHAEL KORS COLLECTION

Credits: Courtesy of Press Office

Bianca Balti in DOLCE&GABBANA

Credits: Getty Images

Carey Mulligan in BALMAIN FALL 2023

Credits: Getty Images

Kate Bosworth in OSCAR DE LA RENTA

Credits: Getty Images

Heidi Klum

Credits: Getty Images

Rita Ora in COPERNI

Credits: Getty Images

Salma Hayek in BOTTEGA VENETA

Credits: Getty Images

Sarah Jessica Parker in PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

Credits: Courtesy of Press Office

Claudia Pandolfi in FEDERICA TOSI

Credits: Courtesy of Press Office

Dualipa

Credits: Getty Images

Natalie Portman in SCHIAPARELLI

Credits: Getty Images

Julianne Moore in PRADA

Credits: Getty Images

Monica Bellucci in un completo gessato e borsa MILANO firmata VALEXTRA FALL/WINTER 2023

Credits: Courtesy of Press Office