Dalla protagonista del nuovo film di Tarantino alla fidanzata di Leonardo Di Caprio: ecco chi sono le star più chic della settimana!

Standing ovation per Margot Robbie.

L'attrice australiana, impegnata nella promozione del nuovo film di Quentin Tarantino "C'era una volta a...Hollywood", che la vede protagonista insieme a un cast stellare (Brad Pitt e Leonardo Di Caprio in primis!), sta collezionando un look più favoloso dell'altro.

Dopo averci conquistato settimana scorsa in bianco Chanel Haute Couture, alla prima londinese ha indossato un gown dress color ruggine di Oscar de La Renta dalla scollatura vertiginosa. E neanche a dirlo, non è mancato l'effetto "WOW".

A farle compagnia tra le star meglio vestite della settimana proprio la fidanzata del suo collega Leo (Di Caprio): la giovane modella argentina Camila Morrone, super chic nel candido longdress di Khyeli.

Impossibile poi non menzionare la splendida Charlize Theron, paparazzata con una mise decisamente più easy ma di grande impatto glam: blazer slim, jeans tie-dye, pumps nere e l'iconica Mystic bag di Givenchy.

Scoprite con noi le Best Dressed of the week!





Margot Robbie in Oscar de La Renta

Credits: Getty Images





Camila Morrone in Khyeli

Credits: Getty Images





Charlize Theron con la Mystic bag di Givenchy

Courtesy of Press Office





Eva Longoria in Vitor Zerbinato

Credits: Getty Images





Maggie Grace in Stella McCartney

Credits: Getty Images





Judy Greer in Vika Gazinskaya

Credits: Getty Images





Gala Gonzalez in versione casual con le Viv' Skate, le iconiche sneakers di Roger Vivier

Courtesy of Press Office