Cosa indossano le star quando fa freddo? Ecco dieci look facili, da copiare



La stagione fredda vi mette in crisi? Se non sapete cosa indossare e passate le giornate a "infagottarvi" sotto a piumini, cappotti, sciarpone e giochi di strati che non sembrano certo sofisticati, abbiamo qualche piccolo spunto che potrà correre in vostro aiuto.

Abbiamo dato un'occhiata alle star, a passeggio o a eventi mondani, per capire cosa indossano quando fa freddo. E sì, non si vestono affatto male. Tanto che quasi quasi ci verrebbe voglia di "rubare" loro qualche piccolo trucchetto per affrontare l'inverno con stile.

Abbinamenti di pattern, piumini con minidress floreali, stivali cuissards e maxi cappotti: date un'occhiata a questi 10 look per l'inevrno 2018 e prendete spunto. Vedrete, diventerà, in termini di stile, la vostra stagione preferita.





TARTAN MULTICOLOR

Come Olivia Palermo, che interpreta il tartan classico in chiave pop: gonna multicolore, cardigan indossato in modo "tattico", ovvero mezzo fuori e mezzo dentro, calze in maglia e stivaletti.





MONTONE E DENIM

Come Cindy Crawford: total denim, con jeans a zampa, e un caldissimo montone dalle linee over.









PIUMINO CHIC

Come Diane Kruger, che abbina al piumino un minidress floreale, collant e stivali con il tacco. A completare un baker boy hat, cappellino del momento.





MONOCROMO (in BORDEAUX)

Come Meghan Markle: un insieme sofisticato che gioca sui toni del bordeaux. Abito sopra il ginocchio, cappotto leggermente più lungo, calze velate e ankle boots.





STREETWEAR

Come Kylie Jenner, che indossa un look giovane e sportivo. Pantalone a vita alta a effetto shimmer, t-shirt e giacchina in montone. Ai piedi delle comode sneakers. Sembra un abbinamento qualunque, ma sono i colori a fare la differenza.





MULTI PATTERN

Come Chiara Ferragni: maglione pesante indossato come abito, giacca-cappottino principe di Galles dalla linea maschile, calze e stivaletti. Quello che ci piace è l'abbinamento di fantasie, gioco che funziona se scelte sulla stessa gradazione di colore.





COZY ANIMALIER

Come Nicki Hilton, con un look comodo che sicuramente avrete già visto in giro. Maxi coat animalier, skinny jeans neri, anfibi e borsa nera. Il pezzo in più contro il freddo è la fascia.





MILITARE CON CLASSE

Come Victoria Beckham, che indossa il camouflage in modo davvero sofisticato abbinando questo parka a un paio di stivali-pantalone neri. La borsa a tracolla aiuta a non rendere troppo "posh" l'outfit.





CUISSARD LOVER

Come Julianne Hough, per la sera (non per il giorno): maxi stivale in pelle, calze, abitino nero e un lungo cappotto rosso.





HIPPIE 70's

Come Anne Hathaway, sul set di un nuovo film. Abito colorato, maxi montone e stivale al ginocchio. Sembra uscita dagli anni 70 e potrebbe sembrare un po' eccessiva. In realtà è straordinariamente glam.





Credits: SplashNews/Getty Images