Altro giro, altro red carpet: ecco le scelte di look più azzeccate delle star negli ultimi 7 giorni

La settimana appena trascorsa è stata come sempre ricca di eventi mondani per le star di Hollywood.

Tra gli eventi che hanno catalizzato maggiormente l'attenzione impossibile non citare i Governors Awards, gli Oscar alla carriera assegnati dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che hanno visto la partecipazione di alcune delle stelle più luminose del panorama internazionale.

Qualche esempio? Lady Gaga, "dark lady" in Valentino, Amy Adams, bon ton in rosa Schiaparelli e la collega Emily Blunt in versione sparkling con il completo di paillettes gold firmato Dundas.

E Meghan Markle? Non ci siamo dimenticati di lei, tranquilli! La Duchessa di Sussex è apparsa super glamour al gala di benificenza del Royal Variety Performance con un top con ricami di paillettes e una lunga gonna a sirena del brand inglese Safiyaa.

Meghan Markle in Safiyaa

Lady Gaga in Valentino

Hilary Swank in Armani Privé

Immy Waterhouse in Stella McCartney

Dua Lipa in Christopher Kane

Amy Adams in Schiaparelli

Emily Blunt in Dundas

Suki Waterhouse in Brock Collection

Rosamund Pike in Givenchy

Stella McCartney in Stella McCartney

Thomasin McKenzie in Schiaparelli Haute Couture

Chloe Sevigny in Chanel

