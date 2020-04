Arriva oggi su Netflix la quarta parte de "La casa di carta". E torna anche lei, la mitica Tokyo! Ecco i suoi best look!

Dopo mesi di attesa arriva oggi su Netflix la quarta stagione de "La casa di carta" serie spagnola adrenalinica lanciata prima sul canale spagnolo Antena 3 e approdata sulla piattaforma di streaming circa 2 anni fa ottenendo un successo a dir poco strepitoso.

E, tra i protagonisti, amatissima dai fan di tutto il mondo, c'è lei: l'indomita e scatenata Tokyo. Ursula Corberò è l’attrice spagnola che le dà volto e corpo e, nel giro di qualche anno, è rapidamente diventata una star a livello globale.

Fascino irresistibile, sguardo magnetico, questa attrice 30 enne ha conquistato tutti, compresi i brand di moda: Bulgari l'ha scelta proprio l'anno scorso come sua testimonial.

Basta essere un suo follower su Instagram (dove ha quasi 13 milioni di seguaci) per capire che la moda le piace e anche parecchio: da Chanel a Balmain, da Oscar De La Renta a Prada, i grandi amori fashion di Ursula Corberò sono quelli che fanno battere il cuore a tutte noi. Insomma non solo una sex symbol ma anche fashion addicted!

Il segreto dei suoi look "graffianti"? Lo stile genuino, animato sempre dalla sua (forte) personalità e un tocco rock difficile da ingabbiare.

La palette cromatica che predilige vede in testa il nero, il vero fil rouge delle sue mise da giorno così come quelle da sera. Un colore da vera femme fatale, come il ruolo che interpreta ne La casa di carta, seguito a ruota dal rosso passione. Tinte neutre e tonalità come il bordeaux e il blu navy non mancano mai all’appello nel suo guardaroba.

L’altro ingrediente base del suo guardaroba è l’eclettismo. Riesce a passare da un outfit in stile "tomboy" fatto di completi in Principe di Galles a uno slip dress satinato tutto pizzo e frange. Con la stessa disinvoltura con cui una comune mortale passa dalla felpa alla camicia...

La sua versatilità la rende un caleidoscopio di stili, declinato in mille varianti che ogni volta riescono a sorprendere.

Sensuale con un mannish look? Lei ce la fa, risultando ultra sexy con un completo manlike composto da smoking e camicia bianca. E quando poi c’è da "togliere il fiato", tira fuori pezzi da novanta come un abito rosso fuoco da vera dea e illuminato da una parure firmata Bulgari oppure una minigonna in vinile abbinata a un top cropped molto "punk ’n’ roll".

Dal "fringe style" anni Venti al motivo a pois, dalle fantasie optical al french touch di un dolcevita nero indossato sotto al blazer, non c’è must di moda che questa attrice non abbia sfoderato.

Ecco i look più belli di Ursula Corberò. Passateli in rassegna con noi:

Ursula Corbero con un completo giacca e pantaloni in Principe di Galles in stile "manlike".

Credits: Getty Images

Con un outfit dal finish lucido che fa molto glam rock.

Credits: Getty Images

Con un mini tubino nero con dettagli "cut out" e un foulard dalla fantasia a pois da pin up.

Credits: Getty Images

Ed eccola in versione "goddess": con un long dress rosso di Alessandra Rich. I gioielli sono Bulgari. Abito e gioielli sono "sdrammatizzati" da un taglio ultra contemporaneo, con una cresta in versione punk chic.

Credits: Getty Images

Pantaloni flared e giacca cropped, micro top e smalto, il tutto in black and white e firmato Chanel. Il tocco rock? Gli stivaletti in stampa cocco rosso fuoco.

Credits: Getty Images

Un tubino nero con stola in tulle, orecchini Bulgari e sandali in rosa bubblegum per un tocco pastello.

Credits: Getty Images

Divina con un long dress nero che mescola lo stile da lingerie dress al pizzo e alle frange dello strascico.

Credits: Getty Images

Un long dress "japan style" stampa optical calza a pennello a Ursula Corbero, sarà che il suo nome sul set è Tokyo...

Credits: Getty Images

Un mini abito bianco con cascata di piume sulle maniche, per un'eleganza da vero cigno.

Credits: Getty Images

Con un abito lungo nero in velluto con inserti gioiello firmato Oscar de la Renta.

Credits: Getty Images

Sensuale con uno smoking maschile? Certo! Le pumps con tacco stiletto e il caschetto à la française bilanciano perfettamente la mise, dando femminilità al look.

Credits: Getty Images