Tra un costume di Halloween e l'altro, le celebrities non hanno però messo da parte il loro glamour. Ecco tutti i look più belli degli ultimi sette giorni



In questa settimana le star si sono sfidate a colpi di stile a tema....Halloween! Tra un party e l'altro però, non sono mancate le occasioni per sfoggiare mise très chic!

Tra i look che hanno catturato la nostra attenzione negli ultimi giorni c'è quello di Kylie Jenner. L'imprenditrice ha partecipato ai WSJ Magazine 2023 Innovator Awards a New York presso il Museum of Modern Art lo scorso 1 Novembre, dove ha ricevuto il premio come "Brand Innovator of the Year" nell'ambito dei brand di moda.

Da poche ore infatti è online la sua nuova collezione Khy: si tratta di un primo lancio composto da 12 pezzi, tra abitini, cappotti, pantaloni e top, il tutto in ecopelle e nylon e rigorosamente total black.

Per la serata Kylie ha scelto di indossare un abito custom made in viscosa sostenibile color espresso con corsetto rigido in pelle nera, sandali in nappa latex con wave heel e orecchini dorati, tutto firmato Ferragamo. Minimal ed elegante, per noi è un sì!

Non è l'unica però ad averci colpito: i nostri fashion radar infatti hanno individuato Eva Longoria che, a Los Angeles per i National Hispanic Media Coalition’s 2023 Impact Awards, ha indossato un abito rosso a manica lunga con spacco vertiginoso che le fasciava la silhouette firmato Dundas Fall 2023.

Ma le sorprese non finiscono qui! Ecco la nostra selezione con le Best Dressed of the Week!

Kylie Jenner in FERRAGAMO

Credits: Getty Images

Eva Longoria in DUNDAS FALL 2023

Credits: Getty Images

Shanina Shaik in AJE

Credits: Getty Images

Julia Louis-Dreyfus in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Joan Smalls in FEAR OF GOD

Credits: Getty Images

Julianne Hough in ST. JOHN top e pants, giacca NILI LOTAN e pumps CASADEI

Credits: Getty Images

Lily Aldrige in JASON WU e collana TIFFANY&Co

Credits: Getty Images

Salma Hayek in una gonna al ginocchio argentata con sandali platform e borsa a mano abbinati e top nero con dettaglio gioiello

Credits: Getty Images

Molly Gordon in PROENZA SCHOULER

Credits: Getty Images

Ashley Simpson in CHRISTIAN SIRIANO

Credits: Getty Images