La parola della settimana è: brillare. Ce lo confermano le celebrities con i loro look scintillanti. Scopriamo i più belli

Gli ultimi sette giorni sono stati pieni di eventi luminosi...letteralmente! Si perché a brillare sotto i riflettori è stata la nuova collezione di body jewelry lanciata da Swarovski in collaborazione con Skims, il brand shapewear di Kim Kardashian. Un'intesa creativa che include una selezione di pezzi realizzati a mano con tessuti Skims, impreziositi da cristalli. Per l'occasione, la founder Kim Kardashian ha indossato un completo scintillante firmato Giovanna Engelbert x Swarovski Couture a cui ha abbinato un paio di mules firmate Paris Texas.

L'imprenditrice americana però, non è stata la sola ad aver abbagliato il pubblico. Tra i nostri look preferiti della settimana c'è quello di Emilia Clarke. L'attrice di Game of Thrones, in occasione degli Harper's Bazaar Women of the Year Awards ha scelto di indossare un abito senza spalline della collezione Emilia Wickstead Spring 2024 a cui ha abbinato pumps nude, gioielli Tasaki e clutch Tyler Ellis.

L'effetto sparkle però non finisce qui. Ecco la nostra selezione con tutte le Best Dressed of the Week!

Kim Kardashian in GIOVANNA ENGELBERT X SWAROVSKI COUTURE e mules PARIS TEXAS

Credits: Courtesy of Press Office

Emilia Clarke in EMILIA WICKSTEAD SPRING 2024, gioielli TASAKI e clutch TYLER ELLIS

Credits: Courtesy of Press Office

Hunter Schafer in SCHIAPARELLI HAUTE COUTURE FALL WINTER 2023/2024

Credits: Courtesy of Press Office

Hunter Schafer alla première di "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" con un un look custom ispirato alla collezione Prada Primavera/Estate 2009, composto da un top drappeggiato e gonna con mini pareo, entrambi in satin oro con nastri neri a contrasto. Orecchini con perle e decolleté in raso nero. Tutto PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Rachel Zegler in ALEXANDER McQUEEN FALL WINTER 2023

Credits: Courtesy of Press Office

Madelaine Petsch in SWAROVSKI X SKIMS COLLEXTION

Credits: Courtesy of Press Office

Ayo Edebiri in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Naomi Watts in TORY BURCH SPRING 2024

Credits: Getty Images

Giulia Salemi in RABANNE H&M COLLECTION

Credits: Courtesy of Press Office

Jenna Ortega in DIOR SPRING SUMMER 2024

Credits: Courtesy of Press Office

India Amarteifio in STELLA McCARTNEY e gioielli CHOPARD

Credits: Getty Images

Gwyneth Paltrow in un abito NORMA KAMALI arricchito dal dettaglio body chain SWAROVSKI X SKIMS e pumps FERRAGAMO

Credits: Courtesy of Press Office

Jaimie Alexander in un completo in raso nero con maxi bag oro e pumps abbinate

Credits: Getty Images

Jasmine Tookes in BAZILIKA all'evento SWAROVSKI X SKIMS

Credits: Courtesy of Press Office