Chi è la celeb più stilosa della settimana? Scopritelo con noi!

Da annoverare tra le star meglio vestite della settimana, ci sono le due cognatine reali Kate Middleton e Meghan Markle.

La prima, nei panni di madrina d'eccezione a Wimbledon 2019, ha sfoggiato un delizioso abito celeste di Emilia Wickstead e pumps nude con cinturino alla caviglia: un look bon ton che ci ha incantato al primo sguardo.

Elegantissima anche Meghan, che ha presenziato accanto a Harry alla premiere europea di "The Lion King", indossando per l'occasione un midi dress in satin nero e tulle di Jason Wu, pochette di Gucci e pumps slingback di Aquazzura.

A far loro compagnia tra le più stilose ci sono anche la top Gigi Hadid com un abito lingerie munito di piume di Michael Kors, Kate Beckinsale in pizzo bianco Dolce & Gabbana e l'attrice Eva Longoria che per il Global Gift Gala ha scelto uno strapless dress con maxi spacco e strascico firmato Etro.





Kate Middleton in Emilia Wickstead a Wimbledon

Gigi Hadid in Michael Kors

Meghan Markle con abito Jason Wu, pochette Gucci e pumps Aquazzura alla premiere europea di "The Lion King"

Natalia Dyer in Michael Kors

Zoey Deutch con un midi dress in seta stampata all'Ischia Global Film & Music Fest

Felicity Jones in Paco Rabanne

Kate Beckinsale in Dolce & Gabbana

Ludovica Valli alla sfilata SS 2020 di Aniye By

Claire Foy in Polo Ralph Lauren a Wimbledon

Eva Longoria in Etro al Global Gift Gala a Marbella

Miriam Leone in Etro all'Ortigia Film Festival

Paola Turani sulla passerella della sfilata SS 2020 di Aniye By

