Team Kate o team Meghan? Questa settimana le trovate entrambe (ed entrambe in verde) tra le Best Dressed: scegliete la vostra preferita

La "diatriba" tra chi impazzisce per lo stile Kate Middleton e chi invece preferisce quello di Meghan Markle è sempre aperta.

Anche questa settimana le due cognatine più famose d'Inghilterra hanno diviso il pubblico. Certamente in termini di "simpatia", ma non solo: a pesare sulla bilancia ci sono anche i loro look.

Kate, impegnata nel Royal Tour in Pakistan, ha indossato un sontuoso longdress ricoperto di paillettes verde smeraldo firmato Jenny Packham.

In verde anche Meghan, che in occasione dei WellChild Awards ha rispolverato un tubino di Parosh indossato un paio d'anni prima (un chiaro segno che "riciclare" è sempre più cool anche quando si parla di Reali).

E voi a chi dareste la corona di Best Dressed of the Week?

Naturalmente nella lizza delle favorite ci sono anche Charlize Theron, Margot Robbie, Natalie Portman, Jessica Biel...





Kate Middleton in Jenny Packham

Meghan Markle con abito P.A.R.O.S.H., cappotto Sentaler, borsa Montunas e pumps Manolo Blahnik

Charlize Theron in Givenchy

Margot Robbie in Ralph Lauren

Natalie Portman in Dior Haute Couture

Thomasin McKenzie in Jason Wu

Brie Larson in Rosetta Getty Resort

Jessica Biel in Louis Vuitton

Kasia Smutniak in Givenchy

Jennifer Aniston in Alexander McQueen

Manuela Bortolameolli, co-founder del brand Diego M, con Elena Barolo al cocktail party organizzato nel flagship store di Corso Venezia durante la Milano Wine Week

Un'altra immagine dell'evento esclusivo di Diego M in collaborazione con la cantina di vini Tedeschi. Tra le star presenti anche Natasha Stefanenko con giacca check e pantaloni bianchi

