Le star meglio vestite della settimana? Da Kate Middleton a Emily Blunt, passando per Keira Knightley, ecco i look che abbiamo adorato negli ultimi 7 giorni

In queste giornate un po' pesanti, abbiamo anche voglia di evadere un po' con la mente. E allora perché non sognare un po' tra abiti da sogno e look favolosi? Abbiamo raccolto le star più cool della settimana nella nostra speciale Best Dressed list!

In prima linea c'è sempre lei, Kate Middleton, che domande! La Duchessa di Cambridge ha partecipato alla cena di gala per il 25esimo anniversario di Place2Be, l'organizzazione no profit che si occupa dei bambini con disturbi mentali. E ha incantato tutti avvolta in un abito blu cobalto con corpetto di strass firmato Jenny Packham (lo stesso indossato nel 2016 durante il royal tour in India...quando si dice un recycling perfetto!).

Deliziose in rosso Emily Blunt e Rosamund Pike, entrambe in Alexander McQueen: la prima alla première di "A Quiet Place Part II" con un midi dress in pelle e pizzo e accessori metallizzati, la seconda alla première di "Radioactive" con un raffinato tailleur color rubino e sandali black.

Mise candida invece per l'attrice Keira Knightley, che alla prima mondiale di "Misbehaviour" ha sfoggiato un abito in pizzo bianco di Chanel Haute Couture e sandali gioiello di Roger Vivier.

Curiose di scoprire chi sono le altre Best Dressed of the week?

Kate Middleton in Jenny Packham

Emily Blunt in Alexander McQueen

Keira Knightley in Chanel Haute Couture e Roger Vivier

Suki Waterhouse in Reem Acra

Betty Gilpin in Altuzarra

Emma Corrin in Valentino e Roger Vivier

Rosamund Pike in Alexander McQueen

Freida Pinto in Anamika Khanna

