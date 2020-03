Mettete da parte diademi e tiare! Kate Middleton ha fatto impazzire tutti con il suo cerchietto imbottito very chic!

Siamo spesso incantati dalle tiare scintillanti e dai diademi di diamanti che Kate Middleton indossa per eventi ufficiali ma ieri la Duchessa di Cambridge ha indossato un tipo di accessorio molto diverso ma che ha ugualmente colpito i suoi sudditi.

Fin dal suo arrivo a Dublino, in occasione di un viaggio ufficiale con il Principe William in Irlanda, Kate è stata avvistata con un cerchietto bombato in velluto nero decisamente bon ton, un trend già da qualche stagione ampiamente diffuso e sdoganato.

A noi è piaciuto subito e, neanche a dirlo, è partita la caccia al modello di Kate!

Si tratta di un cerchietto in velluto nero imbottito e dalla forma bombata di Zara , che - ovviamente - è già sold out in tutta Europa.

Lo si può però trovare sul sito di Zara US per soli 4 dollari (Si, avete capito bene, 4 dollari).

Il cerchietto completava il look e si intonava perfettamente con l'ensemble total green indossato da Kate: un cappotto Catherine Walker, un abito Alessandra Rich e una pochette L.K.Bennett.

Già da un anno, i cerchietti sono il trend più chic del momento, soprattutto quelli imbottiti, che hanno guadagnato particolare popolarità dopo il debutto sulla passerella Primavera/Estate19 di Prada.

Da allora, questo accessorio è stato avvistato ovunque e la stessa Kate Middleton ne è diventata una fan.

Infatti, la Duchessa di Cambridge l'aveva già sfoggiato in diverse occasioni: come lo scorso dicembre, quando ne portava uno imbottito e leggermente sparkling, sempre di Zara mentre partecipava al Royal British Legion Festival of Remembrance, e prima ancora un modello rosso in occasione del battesimo del piccolo Archie.

Per sentirsi un po' Kate Middleton e copiarle il look, ecco una selezione di cerchietti imbottiti simili al suo da non perdere!





Credit photo: & Other Stories

Credit photo: Asos

Credit photo: Urban Outfitters

Credit photo: Top Shop